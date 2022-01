Il massaggio è un innegabile piacere. Quando siamo stanchi dopo una giornata di lavoro o contrariati per gli inevitabili contrasti nel rapporto con gli altri, siano essi familiari o colleghi di lavoro, non c’è niente di meglio, per farci tornare in forma e in armonia con il mondo, che un rilassante massaggio. A volte bisogna rinunciare, perché non si ha tempo di recarsi presso un centro estetico. Per questo potrebbe essere molto piacevole lasciarsi massaggiare da un robot con un semplice comando vocale.

Innegabili benefici

Sono noti a tutti gli effetti piacevoli e i benefici di un massaggio in grado di esercitare un’azione rilassante e stimolante nello stesso tempo. I massaggi permettono una pulizia profonda dell’epidermide attraverso la rimozione delle cellule morte e la regolazione della secrezione delle ghiandole­ sebacee. Rendono la pelle più luminosa ed elastica e, dilatando i pori, permettono un migliore assorbimento delle sostanze attive presenti nei prodotti che utilizziamo. Aiutano a superare la stanchezza decontraendo i blocchi muscolari e producono una piacevole azione di rilassamento. Riattivano la circolazione e apportano benefici al sistema scheletrico. Ridurrebbero anche la formazione della cellulite. Ovviamente gli effetti benefici dipendono in parte dall’abilità del massaggiatore. Per questo la robotica ci riserva un’impensabile sorpresa che potrebbe rivelarsi davvero utile e piacevole per il nostro relax.

Trovare a casa un robot che ci aspetta per farci tornare in forma sarebbe veramente fantastico. Ancora più sorprendente potrebbe essere la possibilità di chiedere un trattamento personalizzato, fatto su misura per noi, ad una macchina dotata della competenza di un professionista del settore. E farlo con semplici comandi vocali e con la possibilità di modificare il trattamento e di adeguarlo alle necessità del momento. Sembra uno scenario fantascientifico, da film.

Invece il nostro desiderio non è lontano dalla realizzazione. Infatti un robot massaggiatore è stato presentato al Consumer Electronics Show di Las Vegas, una fiera dell’elettronica di consumo che si tiene nella città del Nevada. È dotato di un lettino su ruote e di due bracci robotici che si attivano con semplici comandi vocali. Sarebbe in grado di eseguire massaggi professionali di qualità. Infatti individuerebbe la forza pressoria ottimale di chi riceve il massaggio e potrebbe consigliare addirittura routine personalizzate.

Per il momento ha un costo proibitivo, più di trecentomila dollari, ma tra non molto potremmo trovarlo in un centro estetico e regalarci momenti di puro piacere.