Oroscopo, questo segno è un manipolatore nato: i 7 trucchi che usa e che dovresti imparare a riconoscere

Riesce sempre a rigirare la frittata a proprio favore! Questo segno zodiacale conosce molto bene l’arte della persuasione e influenza le azioni e i pensieri degli altri per ricavarne vantaggio. Mai fidarsi di lui! Ma come riconoscerlo al volo? Un aiuto ti viene dall’oroscopo. Poi dovresti imparare a riconoscere i trucchi psicologici che i manipolatori mettono in atto. Smascherarli sarà un gioco da ragazzi!

Lo zodiaco non ha dubbi. Al primo posto tra i segni che amano la manipolazione c’è proprio lui, lo Scorpione! E come poteva essere diversamente? Lo Scorpione non gode certo di buona fama e quando si parla di raggiri tutti pensano proprio a lui. Ma siamo sicuri che sia proprio l’unico? Certamente lo Scorpione è intelligente e sensibile e capisce esattamente quello che pensi. È difficile sottrarsi al suo potere di persuasione. A dar retta all’oroscopo, questo segno è un manipolatore doc. Ma forse non è l’unico.

Ti guarderà negli occhi

Ma cosa fa un manipolatore? Usa dei trucchi in maniera più o meno consapevole per avere sempre ragione e convincere gli altri a fare quello che lui vuole. Una qualità o un difetto, dipende dai punti di vista, che molti chiamano carisma, qualità molto apprezzata nella nostra società. Ma ecco nel dettaglio come si comporta.

Chi vuole controllarti ti guarda negli occhi già dal primo incontro per un tempo sufficientemente lungo, con il fare di una persona sicura di sé che controlla il Mondo che lo circonda senza difficoltà.

Manterrà il contatto visivo anche successivamente, durante la conversazione, e annuirà leggermente con la testa quando parla quasi a convincerti che ha sicuramente ragione lui. Ti porterà ad accettare le sue opinioni senza che tu te ne renda neppure conto. Occhio a non cascarci!

Oroscopo, questo segno è un manipolatore abilissimo

Imparerà subito il tuo nome e lo userà per rivolgersi a te successivamente. Ti sembrerà un’attenzione particolare ed esclusiva e lo apprezzerai moltissimo. Ma prima di convincerti di essere il centro dei suoi interessi, controlla che non faccia così anche con gli altri. Può essere semplicemente una tecnica.

Se gli dai una risposta che non lo soddisfa preferirà rimanere in silenzio continuando a guardarti. È un modo per spingerti a completare la tua risposta e a dirgli esattamente quello che vuole sapere.

Cercherà di entrare in sintonia con te anche semplicemente imitando la tua gestualità. Parlerà a bassa voce se lo fai anche tu e gesticolerà nello stesso modo. Senza esagerare, però, in modo che non sia troppo evidente.

Loderà la tua bravura

Ti chiederà dei piccoli favori senza importanza. È un modo come un altro per lasciarti intendere che ha un debole per te e tu gliene sarai sicuramente grato.

Cercherà di capire quale immagine hai di te stesso e cercherà di confermarla. Pensi di essere una persona in gamba? Loderà la tua bravura e tu lo apprezzerai moltissimo e ti sentirai in debito con lui.

Conosci già qualcuno che si comporta così? Adesso sai come smascherare i manipolatori, anche se non sono del segno dello Scorpione.