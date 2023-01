Cuccia per il cane fai da te in legno e da esterno: lo terrà al caldo col massimo risparmio

Cuccia per il cane fai da te in legno e da esterno-proiezionidiborsa.it

Il freddo dell’inverno lo soffriamo tanto noi quanto il nostro cane. Soprattutto se dovesse trascorrere del tempo anche fuori casa o se dovesse vivere proprio in giardino. Avrà bisogno di una casetta dove ripararsi dal gelo e dal maltempo. Possiamo acquistarla ma anche sfruttare materiali di recupero per realizzarne una calda e accogliente con una spesa minima.

Durante l’inverno l’ideale sarebbe far stare in casa i nostri animali, tanto più la notte. Purtroppo non sempre è possibile e diventa necessario un rifugio esterno. Avrà bisogno quindi di una cuccia accogliente ma soprattutto calda. Possiamo acquistarne una che abbia le caratteristiche ricercate e delle dimensioni adatte al nostro cane. Oppure potremmo anche, con poca spesa, realizzare da noi una cuccia seguendo alcune semplici istruzioni e accortezze.

Indicazioni per una cuccia per il cane fai da te in legno

Per costruire la casetta di Fido possiamo utilizzare alcuni materiali comuni: i bancali o pallet in legno. Li utilizzeremo così come sono nonché come tasselli, in questo caso dovremmo ritagliarli con l’aiuto di un seghetto.

Ricordiamoci di scartavetrarli e di accertarci che non abbiamo schegge e viti che fuoriescano, potrebbero ferire il cane.

Prendiamo un primo bancale e poggiamolo in terra, coi bordi rivolti verso il pavimento. In questo modo la base sarà sollevata dal pavimento e meno fredda.

Ci serviranno dei pannelli di polistirolo, fungeranno da isolante per coibentare la cuccia. Poggiamo il primo pannello sul bancale di base e ricopriamolo con i tasselli di legno: li fisseremo tramite viti e trapano. Importante che il cane non venga a contatto col polistirolo, potrebbe ingerirlo ed essere rischioso! Calcoliamo bene le misure della cuccia, nel caso di un cane di grossa taglia creiamo una base con un paio di bancali.

Prendiamo altri bancali in numero sufficiente a ricoprire il perimetro della base. Inseriamoci all’interno i pannelli di polistirolo e ricopriamo con i listelli. Li applicheremo anche per coprire eventuali fessure tra le strisce dei pallet. Fissiamo i bancali preparati sui lati della base ponendoli in verticale. Nella parte posteriore collocheremo dei pallet leggermente più alti degli altri.

Una casetta per riscaldare l’amico a quattro a zampe

Nel bancale della facciata anteriore ritagliamo un’apertura tale da permettere il passaggio del cane. Converrà applicare una porta per evitare che la pioggia o il vento arrivino all’interno. Possiamo acquistare una porta basculante, ossia che si muova al passaggio del cane o crearla. Per farlo dovremmo fare 4 cornici con listelli di legno alquanto doppi, 2 dovranno essere più piccole. Le applicheremo dentro le altre che dovranno combaciare fissate tra loro. In un blocco di legno scaveremo un canaletto e vi incolleremo un pannello sottile di legno. Fisseremo il blocco tra le 2 cornici piccole. Ed ecco una porta per il cane: grazie alla sua intelligenza e alla nostra guida imparerà a usarla.

Inchiodiamo la facciata e al di sopra della fessura creata per la porta. Sul tetto applichiamo un pallet in senso obliquo tramite delle cerniere, così che sia apribile, e ricopriamolo con una guaina bituminosa adesiva perché impermeabile. Coloriamo la cuccia fuori con smalti adatti all’esterno ed impermeabili, assicurandoci non siano tossici. All’interno della cuccia mettiamo qualche coperta di lana. Ecco pronta una cuccia per il cane fai da te in legno e che gli donerà tanto tepore, necessario per il suo benessere e una maggiore longevità.