Come sarà il mese di febbraio per i mercati azionari? Ecco quando e se ci sarà un ritracciamento

L’anno in corso per i mercati azionari ha queste probabilità storiche: rendimento fra il 15 e il 20%, minimo annuale a gennaio e massimo fra novembre e dicembre. Il barometro della prima settimana del mese e poi dell’intero mese, per il momento ha confermato questa previsione. Poi di volta in volta andremo a vedere se la tendenza dei prezzi continuerà a confermare o meno quanto appena scritto. Come sarà il mese di febbraio per i mercati azionari?

Scriviamo di altre statistiche

La performance media di febbraio è stata del +0,13%:

è stata positiva con probabilità del 57% e con un rendimento del +2,83%;

negativa con probabilità del 43% e con un rendimento del -3,27%.

Il ritracciamento medio è stato del -6,39%:

la massima escursione ribassista è stata del -23,29%;

l’incremento medio è stato del +8,24%;

la massima escursione rialzista è stata del +28,62%.

Il mese di febbraio è caratterizzato da una prima parte del mese (i primi 7 giorni di Borsa aperta) con un rendimento negativo, e nei restanti giorni da un rendimento positivo sebbene inferiore a quello di gennaio.

Probabilità che nel mese di febbraio venga segnato il minimo annuale

La probabilità è molto bassa, e quindi come da previsione annuale si dovrebbe ancora confermare per il mese di febbraio che gennaio è stato di minimo annuale, almeno per il momento, e come potrebbe essere per il resto dell’anno.

Andamento medio dell’anno in base alle statistiche mensili

Come sarà il mese di febbraio per i mercati azionari?

Le probabilità sono dell’80% che segnerà un minimo e massimo superiore a quello di gennaio. La probabilità che il mese sia inside è molto debole. Probabilità del 30% che segnerà un minimo inferiore a quello di gennaio.

Quando attendere una fase di ritracciamento?

Le probabilità sono più elevate che questo possa verificarsi e durare fra 7 e il 14/15 febbraio, per poi riportarsi al rialzo. Una prima correzione importante durante l’anno è attesa e potrebbe durare fra il 6 marzo e il 6/7 aprile, per poi riportarsi al rialzo. Le probabilità saranno elevate che il mese di aprile segnerà un minimo inferiore a quello di marzo.

