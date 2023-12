Cosa accadrà al dollaro USA nel 2024? Ecco se si indebolirà e le proiezioni in rapporto all’euro

Gli analisti di HSBC Holdings hanno una loro precisa opinione sul dollaro USA nel 2024. Ecco che cosa dovremmo aspettarci.

HSBC Holdings è uno dei più grandi gruppi bancari al mondo e il primo istituto di credito europeo per capitalizzazione. I suoi analisti hanno recentemente svelato cosa accadrà al dollaro USA nel 2024 secondo le più recenti previsioni. Si indebolirà o si rafforzerà? E soprattutto, quali sono le proiezioni in rapporto all’euro? Scopriamolo.

La situazione globale

Per molto tempo si è ritenuto che lo yuan e cioè la valuta cinese potesse prendere il posto del dollaro statunitense come riserva valutaria a livello globale. Ebbene, questa previsione si è rivelata errata poiché la moneta cinese ha in realtà raggiunto il minimo storico rispetto al dollaro sul mercato offshore e il punto più basso degli ultimi 16 anni sul mercato onshore.

Rispetto al dollaro USA, risulta debole anche l’economia europea. Per queste ragioni, e altre che esporremo a breve, nel suo rapporto HSBC Holdings sostiene che il mercato globale potrebbe abbracciare sempre di più il dollaro USA.

Cosa accadrà al dollaro USA nel 2024? Si rafforzerà contro ogni previsione passata

La conclusione a cui gli analisti di HSBC Holdings sono giunti è quindi quella che il dollaro USA non potrà fare a meno che rafforzarsi ulteriormente.

Oltre alla debolezza del resto delle economie globali, gioca un ruolo importante anche l’aspettativa che i tassi d’interesse USA rimangano alti più a lungo di quanto si sia previsto in passato. Inoltre, riveste grande importanza anche il fatto che il dollaro possa resistere a qualsiasi ciclo di allentamento della politica della Federal Reserve.

Dollaro USA: le proiezioni in rapporto all’euro

Per HSBC Holdings, nel primo trimestre del 2024 l’euro scenderà a 1,03 per dollaro. Ci sarà quindi un crollo del 3,7% dai valori attuali, che sono di 1,07. In precedenza, il cambio previsto per lo stesso periodo di tempo era a 1,15.

Lettura consigliata

4 strategie di investimento di Warren Buffett utili per il 2024 e la società di criptovalute in cui sta investendo