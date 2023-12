4 strategie di investimento di Warren Buffett utili per il 2024 e la società di criptovalute su cui sta investendo

4 strategie di investimento di Warren Buffett utili per il 2024 - foto di Javier, flickr.com

Se si parla di guru della finanza uno dei primi nomi a venirci in mente è quello del magnate americano Warren Buffett. Qui ti presentiamo alcune sue strategie di investimento che potranno tornarti utili per l’anno nuovo.

Tutti siamo alla ricerca del segreto che ci permetta di investire nei mercati finanziari avendo sempre la certezza di non sbagliare. Purtroppo quest’ultimo non esiste ma certamente è possibile individuare delle strategie che consentano di farlo riducendo al minimo il margine di errore.

Per farlo è importante anche osservare chi ha ottenuto grandi risultati e cercare di apprenderne il metodo. Proprio per questo ti proponiamo ben 4 strategie di investimento di Warren Buffett utili per il 2024.

La filosofia vincente del magnate americano

Uno dei quattro pilastri del metodo Buffett è la scelta delle aziende su cui investire. Per il magnate, è di vitale importanza che queste abbiano una storia di profitto costante e che abbiano dimostrato una spiccata capacità di mantenere una posizione dominante nel settore di appartenenza. Un altro parametro di cui tiene conto è la presenza di una gestione di elevato livello.

Molto importante è anche essere prudenti e calcolare ogni propria azione sui mercati, specialmente in periodi di incertezza economica.

Inoltre, è importante accumulare liquidità da investire nei momenti più opportuni, ad esempio durante i ribassi. Investire come Buffett, infatti, vuol dire avere una strategia a lungo termine, che richiede una grande pazienza. I grandi risultati spesso sono per chi sa attendere.

Ecco, quindi, che abbiamo riassunto il metodo che ha portato al successo e alla ricchezza un uomo del calibro di Warren Buffett.

4 strategie di investimento di Warren Buffett utili per il 2024 e la società di criptovalute in cui investe

L’approccio di Buffett nei confronti delle criptovalute è sempre stato molto cauto. Ciò nonostante, la sua società di investimento e cioè Berkshire Hathaway, ha recentemente effettuato un significativo investimento in Nu Holdings e cioè la società fintech brasiliana che è responsabile di Nubank.

Sembra che l’investimento si sia rivelato particolarmente propizio e, infatti, Nu Holdings è adesso tra i titoli con i maggiori incassi nel portafoglio di Buffett.

