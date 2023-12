Svelato l’indice su cui puntare nel 2024 e gli investimenti da fare per gli analisti di Morgan Stanley

Morgan Stanley è un’importante banca di affari con sede a New York. Ecco cosa dicono i suoi esperti analisti in merito ad un indice giapponese.

Gli indici sono uno strumento di vitale importanza per qualunque investitore. Sono una vera e propria guida alla scelta delle azioni su cui investire e del momento migliore in cui farlo.

Se stai preparando il tuo piano di investimenti per il 2024 potresti soffermarti un attimo a valutare quanto illustrato dagli esperti di Morgan Stanley in merito ad un particolare indice, che conoscerà un importante rialzo nel corso dell’anno nuovo.

Svelato l’indice su cui puntare nel 2024 e che conoscerà un importante rialzo

Morgan Stanley si dimostra piuttosto ottimista nei confronti del mercato e delle azioni giapponesi. L’indice Topix ha infatti un rialzo atteso del 13% nello scenario base. L’obiettivo? Ben 2.600 punti a fine 2024.

Nella migliore delle ipotesi, tuttavia, l’indice potrebbe persino giungere ad un rialzo del 21%. Quindi, per Morgan Stanley affidarsi a questo indice giapponese potrebbe essere una buona scelta. Il total return medio previsto è invece di 15,1%.

Oltre a ciò, gli analisti di Morgan Stanley si aspettano anche ulteriori afflussi da parte degli investitori esteri e retail.

L’ipotesi maggiormente ribassista

Quindi, ecco svelato l’indice su cui puntare nel 2024 per la nota banca d’affari. Come abbiamo visto, le previsioni sono delle più rosee. L’ipotesi maggiormente ribassista prevede una discesa del 20% per l’indice nipponico Topix.

Le previsioni di Morgan Stanley per l’anno nuovo e gli investimenti migliori da fare

In generale, cosa consigliano gli analisti di Morgan Stanley agli investitori per l’anno nuovo? Innanzitutto, raccomandano di fare scelte ponderate e di prestare molta attenzione alla politica monetaria. Infatti, la situazione globale prevede un’inflazione in raffreddamento ma ancora troppo elevata e una crescita molto lenta.

Il 2024 sarà però un buon anno per gli investimenti a reddito fisso di alta qualità e nei titoli di stato dei mercati sviluppati.

