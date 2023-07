Adesso spopola il decluttering, ovvero liberarsi del superfluo e guadagnare vendendo online

Il decluttering è la tendenza del momento. Si tratta di liberarsi degli oggetti superflui che ingombrano la casa e la vita. Ecco come fare del decluttering una attività redditizia e guadagnare vendendo online gli articoli che non usi più.

Il decluttering è una parola inglese che significa: eliminare ciò che ingombra. Si tratta di una vera e propria filosofia di vita. Questa consiste nel liberarsi degli oggetti superflui che occupano spazio e creano disordine nella nostra casa e nella nostra mente. Fare decluttering ha molti benefici, sia a livello materiale che psicologico: ci aiuta a risparmiare tempo, energia, denaro e a vivere meglio. Ma come fare decluttering in modo efficace ed efficiente? E come guadagnare vendendo gli articoli inutilizzati sul web?

Adesso spopola il decluttering: ecco come funziona e come metterlo in pratica

Per fare decluttering, il primo passo è scegliere una stanza o una zona da riordinare. Occorre procedere con ordine, dedicando almeno mezz’ora al giorno o un giorno del weekend a questa attività. Il secondo passo è selezionare gli oggetti da tenere e quelli da eliminare, seguendo alcuni criteri. Prima di tutto tenere solo ciò che si usa spesso, ciò che si ama, ciò che ha un valore affettivo o funzionale. Eliminare ciò che non si usa da più di un anno, ciò che è rotto, danneggiato, scaduto, duplicato, obsoleto o inutile.

Fare delle domande a sé stessi per decidere cosa tenere e cosa eliminare, per capire se ne abbiamo davvero bisogno, se ci piace davvero, ecc. Seguire la regola dell’uno entra, uno esce. Ovvero ogni volta che si acquista un nuovo oggetto, bisogna liberarsi di uno vecchio della stessa categoria. Usare delle scatole o dei sacchetti per dividere gli oggetti in quattro categorie: da tenere, da vendere, da donare, da buttare.

Come guadagnare vendendo gli articoli inutilizzati sul web

Una volta eliminati gli oggetti superflui, si può pensare di guadagnare vendendo quelli ancora in buono stato sul web. Esistono diverse piattaforme online che permettono di vendere articoli di vario tipo, come abbigliamento, accessori, libri, elettronica, arredamento, ecc. Si può usare eBay, uno dei primi e più popolari siti di vendita online, dove si può scegliere tra la modalità asta o vendita immediata. Oppure si può vendere sulla rivale Amazon.

In alternativa si possono sfruttare i siti di annunci online, dove mettere l’oggetto in vendita. Oppure si possono utilizzare le app. Negli ultimi mesi la TV è stata inondata di pubblicità che promuoveva due di queste applicazioni dove vendere oggetti usati. Infine si può anche scegliere il marketplace di Facebook dedicato alla vendita di oggetti nuovi e usati. In questo caso basta avere un profilo Facebook, che più o meno hanno tutti.

Il web, una miniera d’oro da sfruttare

Il web è una miniera d’oro, uno strumento fantastico per fare soldi anche rimanendo in casa. Adesso spopola il decluttering, ma ci sono molti altri modi. Pochi sanno che si potrebbero guadagnare anche 10.000 euro al mese vendendo sul web con alcuni trucchi.

Può sembrare incredibile, ma si possono fare soldi subito vendendo online facilmente oggetti che tutti hanno in casa e senza un ecommerce.