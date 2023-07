Le azioni Sanlorenzo sono in bilico tra rialzo e ribasso-proiezionidiborsa.it

Se cerchiamo il peggiore titolo tra i 100 a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib, siamo alla ricerca di Sanlorenzo, .l’unico titolo che ha perso oltre il 5% sul Ftse Mib al termine di una giornata positiva per il mercato azionario italiano.

I punti di forza e di debolezza del titolo

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Inoltre negli ultimi mesi gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto al rialzo sulle stime del fatturato indicando un rinnovato ottimismo nei confronti della società. Negli ultimi 4 mesi, poi, la società ha goduto forti correzioni degli utili che sono stati recentemente rivisti al rialzo in maniera significativa.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda che è prevalentemente Buy o Overweight. Inoltre, gli analisti hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che al momento esprime una sottovalutazione di circa il 25%. Altro dato importante è l’eccellente visibilità sulle future attività del gruppo. Gli analisti del settore, infatti, hanno opinioni convergenti sui futuri ricavi dell’azienda.

Un aspetto negativo è quello legato alla valutazione del titolo in termini di multipli degli utili. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Sanlorenzo risultano essere sopravvalutate.

Ecco l’unico titolo che ha perso oltre il 5% sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 3 luglio in ribasso del 5,84% rispetto alla seduta precedente, a quota 37,10 €.

Gli investitori potrebbero essere spaventati da un ribasso così importante. Tuttavia da un’attenta analisi grafica ci si rende conto che le cose sono meno gravi del previsto. Le quotazioni, infatti, sono rimaste all’interno del trading range che da mesi ne limita i movimenti. I livelli che bisogna, quindi, considerare sono 36,40 € e 39,25 €.

Solo una chiusura giornaliera esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Da notare che in figura la linea continua mostra lo scenario rialzista, mentre quella tratteggiata lo scenario ribassista.

