Cosa accadrà a Wall Street nel 2024 secondo IG Italia? Ecco la risposta

Il nuovo anno ha da poco avuto inizio. Si tratterà di un periodo ricco di incognite dovute allo scenario geopolitico e alle elezioni statunitensi. Proprio per questo, chi investe nell’azionario potrebbe chiedersi che cosa accadrà a Wall Street nel corso dell’anno. Vagliamo le ipotesi degli analisti, soffermandoci in particolare su quelle di IG Italia.

Il 2024 sarà un anno in cui i mercati saranno condizionati da diversi fattori. Prima di tutto, è da ricordare la questione relativa ai tassi di interesse. Durante quest’anno potremmo infatti vedere l’avvio del processo di disinflazione che dovrebbe riportare l’indice dei prezzi al consumo attorno al 2%.

Come riportato dal portale Nicolaporro.it, gli analisti prevedono una crescita tra l’1% e l’1,5% per il mercato americano e un rialzo tra il 0,7% e l’1% per quello europeo, nonché una crescita globale tra il 2,5% e il 3%. Ma che cosa accadrà a Wall Street nel 2024? Rispondiamo a questa domanda con l’ipotesi degli analisti di IG Italia.

Cosa accadrà a Wall Street nel 2024? Ecco la risposta degli analisti di IG Italia

Per IG Italia Wall Street proseguirà il percorso al rialzo nel primo semestre dell’anno. Il motivo? L’atteggiamento più accomodante sul costo del denaro annunciato dalla Fed di Jerome Powell. Diversa invece la posizione della BCE di Christine Lagarde, che ha assunto un atteggiamento più rigorista.

Attenzione alle “magnifiche sette” e ad una possibile inversione di tendenza

Ricordiamo ancora una volta l’importanza delle azioni Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, che nel 2024 potrebbero mettere a segno un utile per azione in crescita del 20%.

Tuttavia, avvertono gli analisti, prima dell’estate si potrebbe innescare un’inversione di tendenza. Quindi, si tratta di una situazione da monitorare attentamente in vista di futuri investimenti. Ecco, quindi, che cosa c’è da sapere in merito a Wall Street per il 2024 secondo gli analisti di IG Italia.

Lettura consigliata

Cosa succederà alle azioni europee nel 2024? Ecco l’opinione degli analisti di Citigroup