La crescita economica porta a un’inflazione che sale e quindi a tassi di interesse al rialzo. I rialzi dei tassi delle Banche centrali hanno sortito effetti immediati non solo sui mercati ma anche sulla vita di tutti i giorni e sulle spese delle famiglie. Sono aumentati i prezzi ma in modo esponenziale anche i rendimenti del denaro (non gli stipendi). Per alcuni le cose sono peggiorate, e questi sono tutti coloro che continuano a guadagnare la stessa cifra ma i prezzi frattanto sono aumentati. Veniamo ai mercati azionari: ecco perchè non c’è da preoccuparsi eccessivamentre per il rialzo dei tassi.

Mentre molti si fasciano la testa e prevedono ribassi da far accapponare la pelle consigliando a tutti di scappare dai mercati, noi come al solito, non dando consigli a nessuno perchè non è il nostro lavoro e il nostro scopo e mission, andremo ad analizzare le serie storiche e a indicare quali siano i nostri calcoli statistici per il momento attuale e per i prossimi mesi. Cosa accadrà a Wall Street dopo il Labor day? Ecco cosa dicono i nostri studi.

Siamo sicuri che ci sarà ribasso?

La chiusura della scorsa settimana di contrattazione non ha generato un segnale ribassista, anzi. Facciamo prima delle considerazioni.

Abbiamo spiegato in questo articolo dei giorni scorsi perchè secondo lo studio delle serie storiche da ora in poi non ci dovrebbe essere ribasso ma soltanto rialzo, seppure intervallato di tanto in tanto qualche “basso” fisologico di brevissimo (1/2 giorni).

Oltre a queste previsioni che provengono dallo studio delle serie storiche e dai loro cicli e ricicli di vichiana memoria, abbiamo analizzato con attenzione la struttura dei prezzi delle ultime settimane e mesi.

A livello mensile il percorso iniziato sui minimi del mese di ottobre dello scorso anno è ancora in corso: la tendenza è rialzista.

A livello settimanale, giorno 1 settembre ha generato un segnale rialzista e i prezzi si sono fermati millimetricamente sotto la trend line dinamica che ha bloccato il rialzo a inizio agosto. Intorno ai livelli attuali quindi si gioca il rialzo dei prossimi mesi fino a dicembre.

Cosa accadrà a Wall Street dopo il Labor day? I livelli da monitorare

La seduta di contrattazione dell’1 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.837,71

Nasdaq C.

14.031,82

S&P500

4.515,77.

Per oggi nuove vendite da subito con una chiusura giornaliera inferiore a:

Dow Jones

34.719

Nasdaq C.

13.982

S&P500

4.501.

I prezzi sono ingabbiati fra questi supporti e resistenze rappresentate dai massimi della scorsa settimana. Da dove si uscirà partirà un forte movimento direzionale.

I dati statistici i raccolti sui giorni successivi a questa festività danno poche indicazioni. Si apre una settimana molto importante.

Onda C e forti ribassi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

