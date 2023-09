Che lavoro faceva Antonio Tajani prima di diventare un politico: quale era il suo stipendio ieri e quale è oggi

È il nostro Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri, politico di lunga data, è stato Commissario europeo, Presidente del Parlamento europeo ed eurodeputato. Ha fatto il cronista parlamentare ed è stato responsabile della redazione romana del Giornale di Montanelli. Ma pochi sanno quale è stato il suo primo lavoro.

Ha ricevuto dal Generale della Squadra Aerea Luca Goretti la bustina dell’Aeronautica Militare in occasione del Centenario dell’Aeronautica stessa. Il Ministro Tajani infatti ha prestato servizio come Ufficiale dell’Aeronautica. Era un guida caccia, cioè un controllore di intercettazione, abilitazione che può essere conseguita da chi si occupa di difesa aerea.

Il Ministro a marzo ha indossato la bustina nel corso della solenne cerimonia militare al Pincio a Roma e ha assistito allo spettacolo delle Frecce Tricolori che sfrecciavano in cielo. Durante la cerimonia ha ribadito l’importanza dell’Aeronautica nelle strategie di politica estera. Ma ha ribadito anche il ruolo importante svolto dall’Aeronautica nei trasporti sanitari d’urgenza per pazienti in pericolo e nella ricerca e soccorso delle persone in difficoltà.

La vita militare

Che lavoro faceva Antonio Tajani prima di diventare politico? Era un militare dell’Aeronautica e si occupava di difesa aerea. In Aeronautica un aviere Capo percepisce uno stipendio di 1.457 euro al mese. Quando si diventa sergenti si ha uno stipendio di 1.615 euro al mese, un maresciallo arriva a 2.000 euro al mese. Gli ufficiali guadagnano 2.158 al mese quindi circa 25.900 euro all’anno. La vita in politica forse non darà le stesse emozioni, anche se questo è tutto da dimostrare, ma sicuramente rende la giornata meno frugale.

Un europarlamentare ha uno stipendio di 7.655 euro mensili, quando si lavora ad alto livello per la Commissione europea si guadagnano 16.000 euro al mese. Il Presidente del Parlamento europeo ha uno stipendio di 24.874 euro al mese. Tajani ha ricoperto tutte queste cariche, ha avuto numerose onorificenze e ha ricevuto tanti premi. Dopo aver vissuto le emozioni della divisa è riuscito a occupare posizioni che solitamente permettono di raggiungere una situazione di benessere assoluto.

Che lavoro faceva Antonio Tajani prima di diventare un politico e quanto guadagna da Ministro

Oggi è Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Governo Meloni. Secondo la legge 418/99 sulle indennità parlamentari per Ministri e Sottosegretari non parlamentari, la retribuzione equivale a 9.203 euro mensili cioè 110.442 euro lordi all’anno. Le somme sono comprensive di ritenute previdenziali e fiscali. Poi c’è la diaria mensile che equivale secondo l’articolo 2 della legge 1261/65 a euro 3.503,11 netti.

Esiste però una lista riguardante i guadagni dei Ministri del Governo Meloni. Sotto la soglia dei 100.000 euro annui troviamo Lollobrigida, Zangrillo, Ciriani e proprio Tajani il cui stipendio sarebbe di 54.434 euro annui più la diaria. Il Ministro più ricco rimane quello di Giustizia Nordio che ha dichiarato nei scorsi anni un reddito di 150.000 euro l’anno.