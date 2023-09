Quanto ha guadagnato la cantante Dua Lipa per la sua apparizione in Barbie? Ecco svelato lo stipendio

Quanto ha guadagnato la cantante Dua Lipa per la sua apparizione in Barbie - Foto da instagram

Il film Barbie di Greta Gerwig ha riscosso un grandissimo successo e fatto parlare milioni di persone, tra critiche ed elogi. Scopriamo quanto ha guadagnato Dua Lipa per prendere parte al film.

Il film di Barbie si è rivelato per molti un’inaspettata occasione di riflettere sulle dinamiche sociali di uomini e donne, le quali sono spesso una vera e propria gabbia per entrambi i sessi.

Proprio questa potrebbe essere la chiave del suo successo, oltre al cast di attori. Tra questi, sebbene con un ruolo secondario, c’è anche la nota cantante Dua Lipa, londinese classe 1995.

A quanto ammonta il suo patrimonio?

Secondo diverse fonti, il patrimonio netto della cantante ammonta a circa 35 milioni di dollari nonostante la sua giovanissima età di 28 anni e questo la rende sicuramente una delle celebrità più ricche al mondo. Nel 2022 è risultata la seconda under 30 più ricca del Regno Unito, venendo sorpassata soltanto da un’altra pop star del calibro di Harry Styles, ex membro della band One Direction.

Dua Lipa è investitrice di Dizziak di Loretta De Feo. Si tratta di un marchio londinese che vende prodotti idratanti per ogni tipologia di capelli. I termini finanziari dell’accordo non sono stati divulgati, ma è noto che De Feo abbia mantenuto il pieno controllo dell’attività.

Inoltre, non sappiamo se Dua Lipa cerchi di aumentare ulteriormente i suoi guadagni e crearsi delle rendite investendo anche in immobili, obbligazioni o azioni.

Quanto ha guadagnato la cantante Dua Lipa per la sua apparizione in Barbie?

Dua Lipa ha interpretato un ruolo secondario e cioè quello di Barbie sirena, venendo affiancata da John Cena nei panni di Ken tritone. Le sue pur poche apparizioni hanno indubbiamente contribuito alla fama del film, dal momento in cui la cantante ha numerosissimi fans in giro per il mondo. Pertanto, non sorprende che il suo cachet sia stato comunque alto. Infatti, ammonta a ben 200.000 dollari il cui equivalente nella nostra moneta è di circa 185.000 euro.

Ecco, quindi, quanto ha guadagnato la cantante Dua Lipa per la sua apparizione in Barbie.

