Cosa mangiare con meno di 5 euro? Ecco 1 primo piatto facile, veloce e fresco che costa pochissimo

Non sai cosa cucinare spendendo pochi euro? Ecco un primo piatto gustosissimo ed economico che puoi provare a preparare anche se sei alle prime armi in cucina.

Saper investire i propri soldi nei mercati finanziari e guadagnare in Borsa è molto importante per crearsi delle rendite. Tuttavia, specialmente se si è in una situazione di difficoltà economica, è anche importante farsi i conti in tasca e cercare di risparmiare il più possibile.

Mangiare con gusto è possibile anche con pochi soldi. Cosa mangiare con meno di 5 euro? Ti illustriamo la ricetta di un primo piatto facile e veloce: l’orzo perlato saltato in padella con verdure e cipolla.

Ingredienti per 4 persone

350 g di orzo perlato;

1 peperone rosso;

1 cipolla di Tropea;

2 zucchine;

1 melanzana;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo;

sale e pepe.

Cosa mangiare con meno di 5 euro? Ecco perché l’orzo saltato in padella con verdure e cipolla è un piatto economico

Preparare una porzione per 4 persone di orzo saltato con verdure e cipolla non è molto dispendioso. Una busta da 500 grammi di questo cereale da 1.45 a 3 euro. Con circa 1.23 euro, invece, si compra 1 kg di peperoni e quindi ne avanzeranno altri che potranno essere usati per preparare un contorno. Una treccia di cipolle di Tropea da 1 kg costa, invece, 2.50 euro. Il prezzo di 1 kg di zucchine va dai 0.70 centesimi a 1.11 euro, a seconda della varietà. Infine, 1 kg di melanzane circa 0.60 centesimi.

Come avrai capito, il costo di questo primo piatto è minore di 5 euro. Se deciderai di comprare gli ingredienti al chilo potrai conservarli e usarli per contorni e altri deliziosi piatti.

Preparazione

Lessa l’orzo in acqua salata per 20 minuti di tempo. Taglia le zucchine, il peperone e la melanzana a tocchetti per poi lavarli con cura.

Fai rosolare la cipolla tagliata a fettine e poi aggiungi le verdure all’interno della padella. Falle cuocere a fuoco alto per renderle più croccanti. Infine, insaporisci con sale e pepe.

Dopo 15 minuti spegni il fuoco e metti l’orzo scolato all’interno della padella. Fai saltare tutto insieme per altri 5 minuti. Spolvera con prezzemolo o spezie a piacimento e fai raffreddare. Ecco pronta l’insalata di orzo, non ti resta che metterla in frigorifero per un po’ e poi servirla!

Se vuoi assicurarti che sia ancora più saporita, ti consigliamo di prepararla il giorno prima.

Lettura consigliata

Quali sono i segni zodiacali che guadagneranno di più dal 4 al 10 settembre secondo l’oroscopo cinese?