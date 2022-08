Durante la bella stagione abbiamo l’occasione di sfoggiare capi di tessuti più chiari e leggeri. Tra i capi che simboleggiano l’estate ci sono i pantaloni bianchi. Questo capo d’abbigliamento è basic e molto apprezzato e versatile. Proprio per questo motivo, un paio di pantaloni bianchi non può mancare nei nostri armadi. Per essere sempre eleganti ed impeccabili in ogni occasione, non servono necessariamente capi sofisticati e costosi. I pantaloni bianchi sono un vero e proprio capo passepartout che slancia la figura ad ogni età.

Possiamo trovarli in diversi tessuti e modelli e in ogni situazione sono simbolo di raffinatezza e stile. Abbinarli non è affatto difficile, ma può essere utile ricorrere a qualche piccolo accorgimento per essere sempre alla moda ed evitare una gaffe. Oggi vogliamo suggerire dunque gli abbinamenti migliori da sfoggiare in ogni occasione.

Cosa abbinare ai pantaloni bianchi d’estate per essere eleganti

Il bianco sta bene con tutto, anche con altri capi dello stesso colore. Il total white è perfetto da indossare sia di giorno, sia la sera per occasioni formali ed informali. Giochiamo sugli abbinamenti e sulle calzature per delineare il nostro stile. Usiamo i pantaloni bianchi con una camicia e un sandalo con plateau per un look da giorno. Infine, abbiniamolo ad una shopper dello stesso colore.

I pantaloni bianchi hanno il pregio di dare eleganza all’outfit anche se indossati con una semplice t-shirt basic e un paio di sneakers. Per un look casual ma chic, scegliamo una maglietta da portare dentro i pantaloni bianchi ed abbiniamoli a un paio di sneakers nere. Per impreziosire l’outfit indossiamo una cintura e una borsa in tinta con le scarpe. Invece, la sera possiamo optare per un top bianco, un sandalo gioiello e una pochette. Consigliamo di scegliere degli accessori luminosi per spezzare il look in modo raffinato.

Cosa indossare se sono trasparenti

Se i pantaloni sono molto leggeri e sottili, potrebbe intravedersi l’intimo. Questa situazione potrebbe metterci a disagio. Dunque, che cosa abbinare ai pantaloni bianchi d’estate per essere chic ed evitare brutte figure? Per evitare il problema, indossiamo dell’intimo che non si veda. La soluzione migliore è la lingerie color carne. In questo modo, riusciremo a camuffare la trasparenza dei pantaloni. Inoltre, possiamo scegliere di coprire i fianchi con un top, una camicia o una blusa lunga. Con questi semplici accorgimenti potremo sfoggiare un look perfetto e valorizzare la nostra silhouette.

