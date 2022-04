Il tapis roulant è certamente uno degli attrezzi più utili per chi vuole mantenersi in forma. Quando fuori le condizioni atmosferiche sono avverse, oppure quando non abbiamo il tempo per recarci in un posto adatto per correre e fare esercizio, il tapis roulant accorre in nostro aiuto.

Sia che lo utilizziamo in palestra, sia che ne abbiamo acquistato uno per la nostra abitazione, ci sono però alcune regole da seguire per utilizzarlo nel modo corretto. Velocità, tipo di allenamento, inclinazione della base e dimensioni dell’attrezzo sono tutti fattori molto importanti da considerare quando decidiamo di allenarci sul tapis roulant. Ma dobbiamo anche fare attenzione a non compiere alcuni errori che possono costarci cari, vanificare i nostri sforzi o addirittura causare dei danni.

Prima assicuriamoci della sicurezza

Il primo e più importante aspetto è la sicurezza. Per correre sul tapis roulant dobbiamo usare delle scarpe adatte. Scegliamo delle scarpe da running snelle e leggere. Poi dobbiamo ricordarci di non strafare: cominciamo con una velocità bassa, o meglio ancora camminando, in modo da adattarci meglio all’attrezzo e prendere confidenza. Quando siamo pronti a cominciare l’allenamento sul serio, facciamo però attenzione ad evitare questi tre errori.

Correre sul tapis roulant fa bene ma attenzione a non fare questi tre errori che vanificano i nostri sforzi

Il primo errore da non fare è quello di saltare il riscaldamento. Anche se abbiamo intenzione di fare solo una corsetta veloce, è assolutamente fondamentale riscaldare i muscoli. Prendiamoci, quindi, qualche minuto per fare stretching, concentrandoci in particolar modo sulle gambe, ma anche su collo e schiena. Il riscaldamento è fondamentale per non farsi male.

Non corriamo troppo in avanti

Correre sul tapis roulant fa bene, ma dobbiamo mantenere la postura corretta. Molti fanno l’errore di correre all’estremità anteriore dell’attrezzo. Questa non è una buona idea, perché siamo costretti a una postura sbagliata e troppo sbilanciata all’indietro. Non farebbe bene alla schiena e alle ginocchia. Cerchiamo, quindi, di correre nel centro dell’attrezzo.

Non teniamoci troppo alle sbarre

Per lo stesso motivo, dovremmo preferibilmente correre a braccia libere, senza fare troppo affidamento sugli appoggi laterali. Possiamo utilizzarli di tanto in tanto, soprattutto nella fase di camminata, ma durante la corsa sarebbe meglio non utilizzarli. Questo perché correre senza appoggiarci ci permette di mantenere una postura molto più naturale e sciolta, senza causare problemi a braccia e fianchi.

