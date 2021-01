Pochi nuovi acquisti possono renderci altrettanto orgogliosi delle scarpe. Sfoggiare un paio di scarpe nuove di zecca è sempre un piacere, soprattutto se si tratta di un paio di confortevolissime scarpe da ginnastica.

Come però tutti avranno fatto esperienza, anche le migliori scarpe da ginnastica tendono a perdere il loro colore brillante col tempo, e questo succede particolarmente per quanto riguarda le suole.

In particolare le suole bianche sono difficili da mantenere pulite a lungo, e tendono ad ingiallirsi o perdere brillantezza molto in fretta.

Ma niente paura, esistono dei rimedi che possiamo utilizzare per mantenere le nostre scarpe da ginnastica come nuove per lungo tempo.

Ecco il segreto per mantenere le suole delle scarpe da ginnastica bianche e splendenti.

Puliamo regolarmente le scarpe

Esistono appositi prodotti in commercio per la pulizia delle suole, in particolare di quelle delle scarpe da ginnastica. Gli esperti consigliano anche una pulizia delle scarpe quotidiana da effettuarsi dopo ogni uscita, per mantenere le scarpe al top eliminando fango e detriti prima che possano macchiare permanentemente la suola.

Se però non abbiamo soldi da spendere in prodotti specifici, niente paura: possiamo anche utilizzare con grande efficacia dei rimedi casalinghi.

Utilizziamo lo sgrassatore o il bicarbonato

Il segreto per mantenere le suole delle scarpe da ginnastica bianche e splendenti sta nell’utilizzare i prodotti giusti. Purtroppo, acqua e sapone non bastano a questo scopo.

Uno dei prodotti più efficaci da utilizzare è lo sgrassatore che è sempre presente nelle nostre cucine. Saprà restituire le nostre suole alla loro brillantezza originale.

Se preferiamo un metodo più naturale, può correre in nostro aiuto l’immancabile bicarbonato. Creiamo una pasta densa di acqua e bicarbonato, e distribuiamola bene sulla nostra suola. Lasciamo agire per qualche minuto, poi rimuoviamola dalla scarpa. Tornerà a brillare.

Si consiglia anche di non lasciare mai le scarpe ad asciugare al sole dopo averle lavate, perché la suola potrebbe ingiallirsi. È sconsigliato anche mettere le scarpe nell’asciugatrice (ecco perché). Meglio lasciarle asciugare all’aria in un luogo ombreggiato e ventilato.