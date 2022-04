Fino a 173 euro di multa per questi automobilisti furbetti ed ecco come i vigili riescono a scoprirli

Le multe sono fra le sanzioni più detestate dai contribuenti. Gran parte delle sanzioni che riceviamo dipendono da comportamenti inappropriati che adottiamo alla guida, ad esempio sono in arrivo multe salatissime per gli automobilisti in questi nuovi casi. Ma non solo! Infatti abbiamo sottolineato che oltre alle sanzioni potremmo anche vedere i punti della patente azzerati secondo il nuovo Codice della Strada commettendo questi errori.

Fra i problemi maggiori, che ci portano a commettere infrazioni, c’è il non trovare parcheggio. Perché proprio nei luoghi dove c’è meno disponibilità di posti, le amministrazioni comunali utilizzano la soluzione del disco orario. In pratica la sosta è autorizzata per un determinato periodo di tempo. Così facendo aumenta il bacino degli utenti che potranno utilizzare il parcheggio alternandosi fra di loro.

Ebbene alcuni automobilisti furbetti spostano il disco orario allo scadere del tempo, per poter lasciare la macchina parcheggiata senza incorrere in sanzioni. Ma anche le forze dell’ordine mettono in campo le proprie astuzie.

I gessetti

Dunque riceverà fino a 173 euro di multa chi ha spostato il disco orario della propria vettura, pensando di eludere il controllo dei vigili. Ma vediamo come questi ultimi riescono a “fare tana” ai trasgressori. Ovviamente non è la memoria che può aiutarli. Sebbene ci siano tante legende in merito, è inverosimile pensare che un addetto al controllo delle strade possa ricordarsi tutte le vetture in sosta in un parcheggio.

Dunque sembrerebbe che i vigili segnino con un gessetto bianco le gomme delle auto in sosta, prendendo nota dell’orario del loro passaggio. Una procedura che non arreca dunque nessun danno al mezzo di trasporto.

Poi, ad un controllo successivo, se il segno è ancora nella stessa posizione appare evidente che l’auto non è stata spostata, ma il disco orario che espone invece è stato posposto. È evidente quindi che i vigili faranno scattare la relativa sanzione.

Le multe variano da un minimo di 42 euro ad un massimo di 173 euro. Qualora si decida di pagare la sanzione entro 5 giorni dalla ricezione, viene applicata una riduzione. Ovviamente la sanzione scatta anche in assenza totale del disco orario esposto.

Dunque, meglio evitare di assumere comportamenti “furbetti” per cercare di eludere le regole imposte dal Codice della Strada.

