Parte ufficialmente la stagione delle vacanze per eccellenza. Che sia al mare, in piscina o (nel peggiore dei casi) nella nostra vasca da bagno, un tuffo in acqua è d’obbligo. Le temperature roventi di questi giorni preannunciano un’altra estate di fuoco. E per sopportare la calura asfissiante della bella stagione, in molti si recheranno in località balneari.

Molto gettonate saranno anche le giornate a bordo piscina. Così, tra una nuotata e la speranza di una tintarella più duratura rispetto a quella dell’anno precedente, bisognerà sfoggiare l’outfit perfetto in ogni occasione. E finiamola di preoccuparci della prova costume, o dei chiletti presi nei mesi passati! La verità è che per sentirsi belle e seducenti basta conoscere qualche piccolo trucchetto di moda per valorizzare subito qualunque fisico.

Parei e copricostumi, poi, regalano fascino ed eleganza e ogni donna dovrebbe averne almeno uno a portata di mano. Per questo, oggi scopriremo i copricostumi più belli dell’estate 2022. Quei modelli che stanno spopolando nelle ultime settimane e che vedremo in giro per le spiagge.

Partiamo dicendo subito che il copricostume è spesso un capo sottovalutato. Talvolta, però, basta scegliere il tessuto giusto, la lunghezza adeguata e la fantasia che più dona alla nostra carnagione, per sembrare davvero delle star del grande schermo.

Difatti, ecco i copricostumi più belli dell’estate 2022, ecco come nascondere i difetti e sembrare delle dive di Hollywood a 20 ma anche a 50 anni

La prima proposta di oggi possiede un’allure glamour e pratico allo stesso tempo. Con il caftano dalle fantasie esotiche non si sbaglia mai. Chiunque lo può indossare con facilità. Copre le imperfezioni e impreziosisce il bikini, soprattutto se i colori richiamano le tinte del costume da bagno. Inoltre, il caftano è un capo passepartout. Abbinato con le scarpe giuste (ad esempio, dei sandali gioiello), si presta a essere sfoggiato anche di sera.

Altro must have per l’estate 2022 è la camicia over di cotone o di lino. Anche questo capo, ormai, è diventato un grande classico di eleganza e femminilità. Le ultime tendenze propongono camicie dal taglio maschile dai colori chiari (bianco o azzurro). Ed anche in questo caso, qualsiasi donna può indossarle senza problemi. Ideali sui bikini ma molto chic per completare il look con i costumi interi.

Infine, dopo il successo della scorsa stagione, il copricostume crochet torna prepotente anche quest’anno. L’effetto rete creato all’uncinetto è molto sensuale, comodo e di classe. Attenzione, però, alla scelta dei modelli giusti. Il tessuto traforato potrebbe apparire troppo aderente o poco indicato ad alcune fisicità più prorompenti. In questi casi, meglio optare per modelli più ampi e scivolati. Ed il gioco è fatto.

