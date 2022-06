Tra i frutti più buoni della stagione troviamo loro: le ciliegie. Piccole, tondeggianti, dal colore rosso intenso e un sapore dolciastro che fa impazzire il palato. Di ciliegie ne esistono molte varietà e fanno tutte bene alla salute. Ricche di minerali e nutrienti, sembrerebbero utili per il controllo della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna.

Talmente sfiziose e golose da mangiarne a più non posso. La verità è che una tira l’altra e resistere è difficile. Nonostante il nocciolo che, soprattutto in presenza di bambini, potrebbe diventare un problema. A tal proposito, dunque, meglio correre ai ripari e capire come togliere il nocciolo alle ciliegie in modo facile e veloce, anche senza snocciolatore.

Occorrente

Innanzitutto, bisognerà procurarsi:

bacchetta di legno (uno stuzzicadenti lungo);

bottiglia.

Prima di togliere il nocciolo, lavare bene le ciliegie sotto l’acqua corrente. Poi, asciugarle tamponando con uno strofinaccio pulito e procedere con l’eliminazione del nocciolo. Il procedimento è facilissimo. Adagiare la ciliegia sull’apertura della bottiglia e con il bastoncino spingere il nocciolo nella bottiglia. Ci vorranno pochissimi minuti per un risultato ottimale.

Dunque, ecco come togliere il nocciolo alle ciliegie velocemente e conservarle senza zucchero per mangiarle tutto l’anno

Una volta capito come snocciolare le ciliegie è il momento di conservarle per i mesi autunnali. Per l’occasione, proponiamo un trucchetto geniale, facile e molto gettonato. Preparare una marmellata, ma senza zuccheri aggiunti.

D’altronde, cresce sempre di più il numero di persone che vuole ridurre (se non proprio eliminare) lo zucchero dalla dieta. A tal proposito, ricordiamo che ha spopolato la marmellata senza zucchero da preparare in appena 10 minuti.

A questo punto, è giunto il momento di realizzare la nostra marmellata senza zucchero alle ciliegie.

Ingredienti

1 kg di ciliegie;

2 mele;

succo di 1 limone;

6 cucchiai di acqua.

Procedimento

Dopo aver lavato e snocciolato le ciliegie, bisognerà tagliarle a metà. Poi, lavare bene e poi tagliare le mele a dadini (senza eliminare la buccia). Prendere una pentola capiente e inserire le ciliegie, poi le mele, il succo di limone e infine l’acqua. A questo punto, far cuocere a fiamma medio-bassa per circa un’ora. Si dovrebbe ottenere un composto morbido ma piuttosto asciutto.

Bisognerà, poi, trasferire la marmellata in barattoli di vetro con chiusura ermetica. (Traferire il composto quando la marmellata è ancora bollente). Poi, capovolgere i vasetti per creare l’effetto “sottovuoto”. Successivamente, conservare in un luogo fresco. Ovviamente, data la ricetta senza zucchero, il livello di conservazione non sarà altissimo. Tuttavia, possiamo gustare la marmellata anche a fine autunno. Una volta aperto il vasetto, però, il composto andrà conservato in frigo al massimo per una settimana.

