Per molti, invece, le vacanze dovranno attendere tempi migliori, soprattutto se si è in mancanza di lavoro.

Per chi ha la necessità e il desiderio di mettersi in gioco Poste Italiane potrebbe offrire il lavoro giusto.

Infatti, conviene non farsi sfuggire queste opportunità di lavoro di Poste Italiane in tutta Italia, possono ancora candidarsi diplomati e laureati.

Le posizioni aperte

Il gruppo di Poste Italiane continua la sua campagna di assunzioni in tutto il Belpaese.

Sono 5 le posizioni attualmente aperte e attraverso le quali sia laureati che diplomati possono accedere e candidarsi.

Non sono richieste conoscenze specialistiche per diventare portalettere. Figure che l’azienda sta cercando in tutta Italia.

Per accedere alla selezione basta il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 e la patente di guida. Solamente per la provincia di Bolzano, invece, è richiesto anche il patentino del bilinguismo. Nella Provincia di Bolzano sono richieste anche figure di front end. Per tale lavoro si prevede un contratto iniziale a tempo determinato con la possibilità di conversione a tempo indeterminato.

Per i laureti, invece, sono aperte anche le candidature per consulenti finanziari, analisti di processo senior e logistic engineer per le sedi di Milano e Bologna.

Come candidarsi

Dunque, conviene non farsi sfuggire queste opportunità di lavoro di Poste Italiane in tutta Italia, possono ancora candidarsi diplomati e laureati e per tutte le informazioni e per candidarsi, consultare il sito di Poste Italiane, cliccando qui.