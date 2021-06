Il limone è un frutto quasi indispensabile, non solo in cucina. I suoi mille e più utilizzi lo rendono adatto anche a scopi di pulizia e igiene personale. Per questo avere una pianta sotto casa da coltivare può rivelarsi molto utile. Il classico limone, però, fiorisce purtroppo massimo due volte l’anno: in primavera e verso settembre. Qualora volessimo averlo a disposizione in altre occasioni, saremmo perciò costretti a comprarlo al supermercato.

In realtà, però, esiste una varietà di limone che ci può garantire una fioritura costante per 12 mesi consecutivi. Perfetta per chi vuole avere sempre in casa un prodotto sano e naturale. È questa la pianta di limone da coltivare in vaso o in giardino per ottenere fiori e frutti rigogliosi e maturi tutto l’anno.

Il frutto delle quattro stagioni

La pianta ideale per non essere mai a corto di frutti è quella del limone lunario. Si chiama così perché fruttifica praticamente in ogni periodo e stagione. È resistente e si adatta bene anche al clima freddo, ma cerchiamo di evitargli gli sbalzi di temperatura eccessivi. Si riconosce per le foglie appuntite e i frutti allungati di un colore giallo acceso. I fiori sono dapprima violacei, mentre quando sbocciano diventano di color bianco perla.

Cure e attenzioni necessarie allo sviluppo della pianta

È questa la pianta di limone da coltivare in vaso o in giardino per ottenere fiori e frutti rigogliosi e maturi tutto l’anno. Il limone lunario va innaffiato costantemente, massimo ogni 20 giorni ma senza esagerare, per evitare i ristagni d’acqua. Il concime va versato occasionalmente circa ogni 6 mesi, con fertilizzanti ricchi di azoto, potassio e fosforo.

Se lo si coltiva in vaso si consiglia di cambiare il contenitore più volte, per permettergli di accelerare il metabolismo e aumentare la produzione. Esponiamolo in una zona ben illuminata e soleggiata. La pianta di limone lunario non è solo utile in giardino, ma può diventare anche un ottimo oggetto di arredamento per abbellire balconi e terrazzi.

