Con l’inizio di giugno e i contagi da coronavirus in netto calo, parte ufficialmente la stagione estiva 2021, dedicata ai viaggi, alle vacanze e al relax. I confini si aprono e sono numerosissime le famiglie che, dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato a causa della pandemia, ora vogliono assaporare nuovamente il sapore della libertà, della Natura e del mare. All’insegna di una normalità ritrovata.

A tal proposito, si consiglia di leggere: “candide pietre bianche dalla grandezza di chicchi di riso e un mare turchese spettacolare, ecco la spiaggia libera e italiana da non perdere!”

In queste settimana si è aperta anche la caccia al luogo più bello e adatto alle proprie esigenze per godersi le tanto meritate vacanze. E se negli anni scorsi si tendeva, nella maggior parte dei casi, a viaggiare provando a risparmiare qualche soldino. Oggi, il “low cost” è una priorità.

Dunque, la ricerca per un soggiorno da favola è molto più oculato. La tendenza, per questo 2021, sembrerebbe quella di scegliere mete dalla doppia opzione. Ossia, luoghi in cui poter usufruire di servizi e comfort delle strutture turistiche ma che offrono anche spazi liberi dove poter sostare senza prendere il portafoglio.

Vacanze a portata di “portafoglio”

La Sardegna è la località giusta per chi vuole trovare il giusto mix di servizi e libertà. Sdoganato il luogo comune che vede l’isola come meta per soli ricchi. La Sardegna accoglie i turisti offrendo luoghi incantati anche a chi non ha la possibilità di spendere tanto.

Basta dare, quotidianamente, uno sguardo ai voli low cost e prenotare in anticipo i pernottamenti. Oltre questo, ciò che conta è scovare i posti meno affollati e meno conosciuti dal grande pubblico ma ugualmente eccezionali.

Ad esempio, in pochi lo sanno ma chiunque la vede pensa di stare sulla Luna, questa spiaggia dal paesaggio incredibile con il suo mare cristallino è in Italia ed è gratis!

La spiaggia dai colori della Luna

Stiamo parlando dell’italianissima Argentiera, frazione di Sassari, situata a nord-ovest della Sardegna.

Lo scenario che si dispiega dinnanzi a chi la osserva è da film. Non a caso, l’Argentiera è stata la location di numerose scene di diversi film. Tra cui, “La scogliera dei desideri”, pellicola hollywoodiana con dei protagonisti d’eccezione come Elizabeth Taylor e Richard Burton.

Una scogliera a strapiombo dai colori sfumati d’argento lascia spazio a piccole insenature in cui è possibile sostare e fare il bagno.

L’acqua è blu, a tratti turchese, pulita ed incontaminata. La Cala dell’Argentiera è la spiaggia principale della borgata.

Questo paesaggio naturale e unico nel suo genere è arricchito da quel che resta di un villaggio ormai fantasma, simbolo di una storia mineraria ormai lontana. Infatti, l’Argentiera, fino agli anni sessanta, era gettonata per i suoi ricchi giacimenti di zinco e piombo argentifero, noti sin dall’Antichità. Da queste ricchezze viene fuori anche la morfologia delle pareti rocciose che riflettono il sole come argenteria pura.

Un vero e proprio museo a cielo aperto, parte integrante del parco geominerario della Sardegna. Posizionato, inoltre, tra località di mare assai più famose e comode, come Alghero, Stintino e Porto Torres.

Vecchi percorsi sterrati portano alla baia e la vegetazione offre la possibilità di praticare trekking in una Natura selvaggia a picco sul mare. Non mancano punti dove poter approfittare di servizi ristoro, parcheggi e lidi. Dunque, ecco svelato perché chiunque la vede pensa di stare sulla Luna, questa spiaggia dal paesaggio incredibile con il suo mare cristallino è in Italia ed è gratis!