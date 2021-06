Ecco la granita siciliana più buona e dissetante dell’estate che rinfrescherà le nostre giornate con il suo sapore unico e delicato

La patria della granita è sicuramente la Sicilia. Questa lunga tradizione risale addirittura fin dall’epoca della dominazione araba.

In quel periodo, esistevano i “nivaroli” che raccoglievano la neve dalle montagne e la conservavano nelle grotte, o in fossi appositamente scavati.

La granita si preparava con succhi di frutta, di agrumi, di mandorle ed estratti di fiori. Oggi vedremo, appunto, come realizzare la granita anche a casa partendo da un fiore molto facile da trovare.

Ecco la granita siciliana più buona e dissetante dell’estate che ci rinfrescherà le giornate con il suo sapore unico e delicato

La granita che prepareremo oggi si chiama “scursunera”, soprattutto nella zona di Trapani.

Questa viene preparata utilizzando i fiori di gelsomino.

Non è una preparazione diffusa altrove, ed anzi può sembrare quasi inusuale, ma in Sicilia è molto comune.

È anche semplice da preparare, tanto è vero che possiamo replicarla facilmente anche a casa.

Ci serviranno soltanto alcuni fiori di gelsomino, dell’acqua, dello zucchero ed un po’ di succo di limone.

Vediamo come fare

Innanzitutto, raccogliamo dei gelsomini di sera, nel momento in cui stanno per aprirsi. Ne basteranno due tazzine piene.

Dopo di che, mettiamoli in mezzo litro d’acqua lasciandoli in infusione per una notte intera.

All’indomani, filtriamo l’infuso eliminando tutti i fiori. Quello che ci troveremo davanti sarà l’acqua di gelsomino.

Ora prepariamo uno sciroppo, inserendo 100 grammi di zucchero ed un bicchiere d’acqua in un pentolino. Mescoliamo delicatamente a fuoco lento, finché lo zucchero non si sarà disciolto completamente.

Fatto ciò, lasciamo raffreddare. Una volta che questo raggiunge temperatura ambiente, uniamolo all’acqua di gelsomino, aggiungendo un cucchiaio di succo di limone.

A questo punto, versiamo tutto in una ciotola e poniamolo in freezer.

Quindi, ecco la granita siciliana più buona e dissetante dell’estate che rinfrescherà le nostre giornate con il suo sapore unico e delicato. Ma c’è ancora un’ultima cosa da sapere.

Un trucco per ottenere un risultato eccellente

Una volta messo il contenitore nel congelatore, bisogna monitorare bene la situazione.

Infatti, appena la granita inizierà a gelare, bisogna scrostare le pareti della ciotola con l’aiuto di un cucchiaio e rimescolare il composto.

Questo procedimento va ripetuto almeno ogni mezz’ora, mescolando con una frusta.

Una volta raggiunta una consistenza granulosa, possiamo finalmente servirla.

