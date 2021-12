Quelli che stiamo vivendo sono i giorni delle grandi pulizie natalizie. Molti di noi stanno mettendo in ordine la casa per accogliere gli ospiti e stanno buttando via vecchi oggetti inutilizzati. Oppure stanno facendo posto in soffitta per accoglierne di nuovi. Forse è arrivato il momento di rallentare le operazioni. Perché non sapendolo potremmo nascondere una fortuna. Quindi controlliamo in soffitta perché se abbiamo una di queste vecchie videocassette potremo ricavarci una pioggia di soldi. Da qualche anno le VHS sono diventate di moda tra i collezionisti e alcune hanno raggiunto quotazioni incredibili sul mercato. È il momento di vedere se ne abbiamo una.

Le evoluzioni tecnologiche degli ultimi anni ci hanno costretto a prendere confidenza con moltissimi oggetti. Siamo partiti dalle musicassette per passare poi alle videocassette, ai cd, dvd e blu-ray. Ebbene se abbiamo evitato di buttare i vecchi “formati”, abbiamo fatto una scelta saggia. Oggi sul mercato dei collezionisti potrebbero valere una fortuna.

Tra le più ricercate in assoluto ci sono le VHS dei film Disney. Basta pensare che una copia originale de “La Bella e la Bestia” è stata messa all’asta negli USA a circa 12.000 euro. Ovviamente non tutte valgono così tanto, ma le quotazioni sono decisamente interessanti.

Un’edizione in ottimo stato di conservazione de “Il Re Leone” potrebbe farci guadagnare circa 200 euro. Più o meno lo stesso valore de “La Carica dei 101”. Se andiamo indietro nel tempo, il prezzo sale. Una videocassetta originale di “Biancaneve” può arrivare a 600. “Cenerentola” addirittura a 1.000.

Le altre videocassette rare

Non sono soltanto i classici Disney a valere moltissimi soldi. Tra i collezionisti stanno spopolando anche i film horror degli anni ‘70 e ‘80. Una videocassetta de “Il Castello della Paura” del 1974 è stata venduta su eBay a 1.300 euro. Gli altri classici del genere hanno valori che possono toccare anche i 2.000 euro.

Attenzione anche ai vecchi cartoni animati giapponesi e non. Collezioni complete di “Heidi”, “Lady Oscar” e “Holly e Benji” potrebbero farci fruttare un bel gruzzoletto.

Cosa fa salire il valore di una videocassetta

Per capire se abbiamo una cassetta ambita dai collezionisti, dobbiamo controllare alcuni dettagli. Il primo è lo stato di conservazione. Se è buono o ottimo sarà più facile trovare un compratore. Il secondo è l’esistenza o meno di versioni in dvd o blu-ray. Molti dei vecchi film in VHS non sono stati rimasterizzati o riadattati. Ed è proprio questa esclusività e rarità a far salire il valore alle stelle.

