Conto alla rovescia per la fine dell’anno. Qui il tempo passa e non ci resta che farcene una ragione. L’elisir di eterna giovinezza non l’abbiamo ancora scoperto e tutti invecchiamo. Chi più e chi meno solo nell’aspetto, perché, come dicevano gli antichi greci: “tutto scorre, dall’acqua alla vita”. E visto che il tempo non lo possiamo fermare, cerchiamo almeno di renderlo migliore. Magari anche con l’aiuto delle stelle. Non solo Babbo Natale e i suoi regali, ecco i 3 segni che alla vigilia potrebbero essere travolti da una fortuna sfacciata.

Giove è alleato dell’Acquario

Potrebbe essere davvero il segno di Natale l’Acquario che vanta l’alleanza e la protezione di Giove. Avevamo anticipato nei giorni scorsi che l’Acquario, guardandosi allo specchio, si è reso conto di essere sottovalutato. Avverte un bel credito con la sorte, ma anche con le posizioni lavorative. C’è davvero tanta energia messa a disposizione in qualsiasi azione quotidiana. La forma fisica sembrerebbe smagliante e pronta a qualsiasi impresa. Grazie all’importantissima alleanza con il maggiore dei pianeti, 24, 25 26 dicembre potrebbero segnare una tappa decisiva nella crescita dei nati sotto questo segno. Se dovessimo esprimerci in voti come a scuola, sarebbe un 8 pieno alla fortuna.

Non solo Babbo Natale e i suoi regali, ecco i 3 segni che alla vigilia potrebbero essere travolti da una fortuna sfacciata

Anche il Capricorno spinge per piazzarsi sul podio dei segni fortunati di Natale. Forte pure lui di tanta voglia di fare, si rende perfettamente conto della sua energia. In amore emana un fascino talmente particolare da risultare irresistibile. Sono previste delle sorprese in arrivo, frutto però di lavoro e sacrificio. Tra Natale e Capodanno il cielo sembra essere davvero rosa per i nati sotto questo segno. Sicuramente anche gli affetti saranno ripagati da tutta questa energia e dalla voglia di amare. Voto 9 alla fortuna, ma 10 all’amore.

Carico come una molla

Attenzione al Sagittario i cui rappresentanti saranno veramente “carichi come una molla”. Al pari degli Acquari sentirebbero una tale energia da essere pronti a spaccare tutto. Oltre a una invidiabile forma fisica, sono infatti presenti un fascino magnetico e un senso della sfida davvero elevato. La fortuna potrebbe premiare tutta questa audacia dalla semplice tombola a vincite anche più importanti. Tutti coloro che saranno al fianco del Sagittario verranno influenzati positivamente da questa energia. Voto 10 alle prossime ore del Sagittario, vero e proprio protagonista del Natale 2021.

