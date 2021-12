Chi l’ha detto che in inverno non bisogna curare il proprio balcone o il giardino? Gli occhi vigili dei vicini sono sempre in agguato. Ecco perché chi ci tiene particolarmente a fare bella figura o chi ha il pollice verde deve necessariamente prestare attenzione a tutto ciò che c’è da fare, affinché gli ospiti e i vicini non solo apprezzino l’interno del nostro appartamento ma anche l’esterno.

Sicuramente abbiamo già pensato agli addobbi per la casa, e per quelli esterni? Per rendere tutto più magico non trascuriamo il nostro balcone con luci e piante. A tal proposito, basta con i soliti Stella di Natale e vischio perché sono queste le splendide piante per addobbare casa o da regalare. Eppure ci sarebbe un altro rimedio affinché il nostro balcone sia sempre ordinato e bello da vedere.

Le fioriere separé

Se vogliamo un’esplosione di verde, ecco come avere balconi rigogliosi e colorati invidiati dai vicini con questo trucchetto che ci proteggerà anche da sguardi indiscreti. Le fioriere separé, infatti, sono perfette per proteggerci dai vicini impiccioni, nonché per avere esterni meravigliosi ricchi di fiori colorati e profumati.

Queste si compongono di una parte orizzontale simile ad un contenitore rettangolare, in cui inserire tutte le piante che vogliamo, e una parte verticale che funge da vero e proprio separé.

Queste fioriere sono disponibili sia laccate con vari colori sia in legno, dipende dal gusto di ciascuno ma anche dalle piante. Per esempio, la Stella di Natale, tipica del periodo natalizio nella sua meravigliosa veste rossa, starà da incanto in una fioriera bianca o legno chiaro. A proposito, curarla per averla sana e rigogliosa per anni sarà facilissimo grazie a questi segreti da professionisti.

Magari vogliamo stare qualche minuto fuori per prendere una boccata d’aria e non sopportiamo che i vicini dal balcone accanto ci guardino? La fioriera separé farà al caso nostro. In ogni caso è perfetta per tutte le stagioni, soprattutto quelle più calde. Ma ciò non toglie che sia adatta anche per l’inverno.

Immaginiamo, inoltre, quanto sarà bello il nostro balcone pieno di colori, magari natalizi come il rosso, il bianco, il blu, l’argento e l’oro. Sistemato e ordinato proprio come piace a noi. È finita l’era in cui invidiavamo i bar e i ristoranti con le fioriere separé. Adesso saremo noi quelli invidiati!

