Alle volte in casa ci troviamo di fronte a un problema di difficile risoluzione: la puzza di fogna. Spesso la avvertiamo in cucina o direttamente dalle tubature del nostro bagno. Quando succede, utilizziamo prodotti su prodotti per eliminare con una certa urgenza il fastidioso cattivo odore. Una situazione certamente sgradevole, a cui tutti noi siamo chiamati a trovare una soluzione in tempi rapidi e possibilmente con costi sostenuti.

Le soluzioni ecologiche

Tanti ingredienti presenti nelle nostre cucine ci regalano soluzioni veloci e a basso costo. Per non parlare dei rimedi della nonna, infiniti e il più delle volte decisivi ed efficaci. Soluzioni ecologiche che possiamo reperire direttamente in casa per contrastare problemi che, risolti in altri metodi, comporterebbero costi e tempi maggiori. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già affrontato in passato tematiche simili, proponendo soluzioni casalinghe e a costi contenuti. Abbiamo visto che non solo rimedi chimici, ecco lo spray per ambienti naturale che elimina i cattivi odori in casa anche in inverno. Ecco che ancora una volta, in questo articolo, andiamo a parlare di un rimedio ecologico e naturale per risolvere un altro scomodo problema casalingo.

Contro puzza di fogna e per tubature più profumate proviamo questo ingrediente casalingo rimedio della nonna

Le tubature, che siano del bagno o della cucina, alle volte ci lasciano sospesi alla ricerca di una soluzione. Entrare in ambienti della casa e inalare odori sgradevoli – nella peggiore delle ipotesi di fogna – non è il massimo per nessuno di noi. Alle volte, il problema può essere causato dall’acqua stagnante presente nelle tubature che, quando evapora, diffonde sgradevoli odori nella stanza e in giro per la casa. In questo caso dobbiamo intervenire direttamente alla radice del problema, sia in bagno che in cucina: le tubature. Un metodo efficace per poter fare questa operazione è l’uso di 3 ingredienti facilmente reperibili nelle nostre case: bicarbonato, acqua e aceto di mele. Pertanto, contro puzza di fogna e per tubature più profumate proviamo questo ingrediente casalingo rimedio della nonna.

La soluzione

Per risolvere il problema della puzza in bagno, dobbiamo semplicemente svitare le viti del sifone. Andiamo poi a versare nel sifone 200 grammi di bicarbonato di sodio e lo mescoliamo con l’acqua già presente. Attendiamo circa 40 minuti lasciando agire il bicarbonato, cercando di non aprire i rubinetti né di tirare lo sciacquone. Trascorso il tempo, andiamo a completare l’operazione aggiungendo nel sifone un bicchiere di aceto di mele. Con questo procedimento, il nauseabondo odore di fogna tenderà a placarsi fino a sparire del tutto dai nostri sanitari. Possiamo ripetere questo facile procedimento una volta al mese.

Procedimento simile per il lavandino della cucina. In questo caso, infatti, lasciamo bollire in una pentola mezzo litro d’acqua e aggiungiamo 1 bicchiere di aceto di mele. Mentre aspettiamo che il composto arrivi a bollore, versiamo 150 grammi di bicarbonato direttamente nella tubatura del lavandino. Versiamo quindi il liquido, tappiamo lo scarico e lasciamo agire il nostro rimedio per tutta la notte. In questo caso possiamo ripetere il procedimento anche una volta alla settimana.

