Tutti amiamo tenere la nostra casa pulita e arieggiata. Tuttavia, alle volte possiamo ritrovarci con un problema davvero spiacevole: il cattivo odore. Spesso nelle nostre case siamo vittime di cattivi odori che rendono l’aria degli ambienti davvero pesante. Soprattutto se fuori è freddo e piove non possiamo come in estate mantenere a lungo le finestre aperte. Ovviamente, facciamo di tutto per correre ai ripari, alla ricerca di possibili soluzioni per eliminare il problema. Nella maggior parte dei casi utilizziamo dei rimedi chimici: spray e profumatori per ambiente, soluzioni che comunque possono essere dispendiose soprattutto in termini economici.

E quindi come possiamo fare?

Cause e rimedi

È necessario comprendere al meglio quali possano essere le cause dei cattivi odori negli ambienti di casa. Potrebbe, per esempio, essere la scarsa ventilazione in bagno o in cucina, o la possibile muffa presente dietro i mobili, o ancora, una maleodorante scarpiera. Pertanto, per tutte queste problematiche abbiamo bisogno di una soluzione definitiva e possibilmente a basso costo. Una soluzione che ci aiuti anche in inverno quando fuori c’è freddo e piove e non possiamo spalancare le finestre per giornate intere. I rimedi della nonna per la risoluzione di questo inconveniente sono davvero tanti.

Dunque, se vogliamo cercare di evitare di spendere grandi somme di denaro in prodotti per ambienti, possiamo ancora una volta procedere con un rimedio casalingo. In tal senso, abbiamo già visto come non solo lavanda e bicarbonato, possiamo dire addio alla puzza profumando casa con questo incredibile metodo della nonna. In questo caso, si trattava infatti di creare un infuso in cucina. Oggi, in questo articolo andremo a vedere come, sempre in cucina, possiamo realizzare con pochi passi uno spray naturale e profumato.

Non solo rimedi chimici, ecco lo spray per ambienti naturale che elimina i cattivi odori in casa anche in inverno

Quindi, con pochi ingredienti naturali facilmente reperibili in casa possiamo dare un taglio netto agli sgradevoli odori realizzando un profumato spray per ambienti. Andiamo a vedere cosa ci occorre e il procedimento da seguire per realizzare uno spray in maniera naturale.

100 ml di acqua fredda;

Buccia di 2 mandarini;

Buccia di 1 pompelmo;

Olio essenziale agli agrumi (o della profumazione che preferiamo);

50 ml di acqua ossigenata;

Flacone contenitore spray.

Procedimento:

Iniziamo con il versare l’acqua fredda in un contenitore, uniamo poi l’acqua ossigenata e 6-7 gocce dell’olio essenziale. Infine uniamo le bucce di mandarino e pompelmo tagliuzzate e agitiamo bene il composto.

Dopo aver fatto questi semplici passi, siamo pronti a poter usare lo spray per ambienti quando lo desideriamo. Non solo rimedi chimici, ecco lo spray per ambienti naturale che elimina i cattivi odori in casa anche in inverno lasciando nell’aria un dolce profumo.

