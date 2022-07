Davvero una brutta bestia la disidratazione, soprattutto in questo periodo dell’anno. Siamo da sempre abituati ad avere le riserve d’acqua e se capita un razionamento come quest’anno, andiamo veramente in crisi. Ricordare di bere almeno due litri d’acqua tutti i giorni in queste calde giornate estive, sarebbe davvero opportuno. Perché la disidratazione non porterebbe solo alla debolezza e al senso di stanchezza, ma anche alla nausea. Complice una sudorazione e maggiorata, con relativa perdita di liquidi, il nostro organismo richiederebbe di compensare con all’introduzione di nuova acqua. Allo stesso tempo, il caldo eccessivo di questi giorni potrebbe comportare un rallentamento del metabolismo e della digestione. Per questi motivi, potremmo ritrovarci con il gonfiore di stomaco, ma anche la nausea. Ecco, i suggerimenti degli esperti per cercare di ridurre questi rischi.

Quali sono gli alimenti che la combatterebbero

Contro nausea e gonfiore della cattiva digestione potremmo velocizzare il metabolismo proprio con questi suggerimenti. Una volta ancora è bene ricordare uno dei rimedi che utilizzavano le nostre nonne quando da piccoli dicevamo loro che avevamo nausea e senso di vomito. Ci preparavano una mela grattugiata, con dello zucchero e, come per magia, nausea e mal di pancia se ne andavano. Questo, perché come ricordano gli esperti, ci sarebbero proprio degli alimenti, che con i loro nutrienti ci aiuterebbero ad allontanare la nausea. Tra questi, oltre alle mele e alle banane, ci sarebbero anche i carciofi e le zucchine. Verdure dal basso contenuto calorico, piene di fibre, vitamine e minerali e alleate del benessere. Come ricorda anche questo studio medico, zucchine e carciofi sarebbero gli alleati del metabolismo e della salute dell’intestino.

Contro nausea e gonfiore della cattiva digestione potremmo velocizzare il metabolismo con 2 alimenti e 1 tisana

Se c’è una tisana che potrebbe combattere sia la nausea che il gonfiore di stomaco sarebbe quella all’anice. Magari con del finocchio. Facile trovare queste due sostanze unite sia in erboristeria che al supermercato, proprio in qualche tisana pronta. Per cercare di limitare e risolvere i problemi di stomaco, anice e finocchio rappresenterebbero proprio il suggerimento che tanto piaceva anche alle nostre nonne. Senza contare il mitico carciofo, che non mancava mai nel frigo e nella dispensa dei nostri nonni.

