Moltissimi italiani soffrono di iperpigmentazione, ovvero delle macchie scure che compaiono sulla pelle. Sono particolarmente comuni dopo i 40 anni, e colpiscono soprattutto la pelle delle mani, delle braccia e del viso. Le macchie possono essere di diversi colori, dal bruno rossiccio fino al grigio scuro.

Molti italiani ne soffrono, e in particolare quelle che si presentano sul labbro superiore possono essere fonte di imbarazzo, dato che creano una regione più scura che potrebbe assomigliare a dei ‘baffetti’. Ma se soffriamo di macchie sul labbro superiore non perdiamo le speranze, perché i metodi per combatterle esistono. In particolare, c’è un prodotto che è la migliore difesa contro le macchie scure.

Riapplicare la crema solare più volte al giorno

Sono soprattutto le donne, sia in età fertile che dopo la menopausa, ad essere soggette a melasma o discromie del labbro superiore. Ma lo strumento più importante per combatterle è uno solo: si tratta della crema solare. Sappiamo tutti che la crema solare è importantissima per proteggere la pelle, ma è particolarmente vitale applicarla sul labbro superiore. Questa zona, infatti, non solo è più soggetta a melasma, ma è anche un punto in cui la pelle è più delicata, e in cui la crema solare può più facilmente essere rimossa durante la giornata.

Contro macchie scure sul labbro superiore è questo il prodotto più efficace

Per combattere subito le macchie sul labbro superiore è assolutamente fondamentale applicare la crema solare più volte al giorno. Se non proteggiamo la pelle dai raggi UV, qualsiasi altra cura potrebbe risultare inefficace. Ricordiamoci che applicare la crema solare soltanto una volta al giorno, o soltanto quando ci troviamo in vacanza o in spiaggia, non è sufficiente. La crema solare andrebbe riapplicata più volte al giorno, e anche nelle giornate nuvolose e nei mesi invernali.

Investiamo in un burro cacao con protezione solare

Contro le macchie scure sul labbro, oltre alla crema possiamo utilizzare un burro cacao con filtro solare. Sappiamo che la protezione solare aiuta a prevenire invecchiamento della pelle e comparsa delle rughe. Questo vale anche per le labbra. Applichiamo quindi il burro cacao con filtro solare non soltanto sulle labbra stesse, ma anche sul labbro superiore. Ripetiamo l’applicazione ogni 2-3 ore, o dopo aver mangiato. Se le macchie non spariscono dopo qualche mese, sarà necessario rivolgersi a un dermatologo che ci saprà consigliare sul da farsi.

