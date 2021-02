Per tutti la camera da letto è il luogo sacro in cui ci si riposa. Chiudere fuori il mondo e dimenticare le fatiche della giornata appena trascorsa è alla base di un buon relax.

Infatti, dormire è l’attività a cui si dedica più tempo durante la vita, almeno sei ore a notte.

La scelta del tessuto da utilizzare per le lenzuola è importantissima per garantirsi un buon riposo.

Senza pensarci, infatti, si opta per le classiche lenzuola in cotone. Eppure esistono delle alternative da cui corpo e mente usciranno rinfrancati, ad esempio le lenzuola in seta.

L’incredibile motivo per cui tutti stanno scegliendo queste lenzuola.

Benefici della seta

La seta è un materiale naturale prodotto dai bachi da seta. La produzione della seta ha origine lontana. Infatti, già in Cina nel 3000 a.C si conosceva la tecnica per ottenere questa fibra. Dalla Cina è arrivata sino a noi portando con sé innumerevoli benefici.

La seta si presenta come un materiale perfetto per coloro che soffrono di asma o irritazioni. Infatti, essendo ipoallergenica, è ottima per allontanare l’accumulo di batteri, acari e funghi. Si tratta di esseri viventi che a lungo andare possono causare eczemi o allergie.

È opinione comune, poi, che le proteine e gli aminoacidi, di cui è composta la seta, siano ottimi per garantire benefici ai capelli e alla pelle.

La morbidissima seta, infatti, aiuta a distribuire uniformemente gli oli naturali del corpo donando alla pelle morbidezza e idratazione.

Le federe di seta, poi, riducendo l’attrito sul viso, contrastano il formarsi di rughe o irritazioni.

Inoltre, si tratta di un materiale consigliassimo anche per combattere la calura estiva. Dal momento che è traspirante e rinfrescante è perfetta per isolare il corpo dall’eccessivo calore e mantenere costante la temperatura corporea.

Cotone

A differenza della seta, invece, il cotone tende ad assorbire l’umido dovuto a umidità e sudore. Questo potrebbe provocare un indebolimento dei capelli e irritazioni alla pelle.

Il cotone, poi, ostacola la respirazione della pelle. Le federe di cotone, secondo alcuni, favorirebbero l’insorgere di rughe.

Inoltre, le lenzuola di seta hanno una durata maggiore rispetto a quelle di cotone. Ovviamente, il prezzo sarà maggiore, si parte da circa 40 euro per lenzuola e federe ma la qualità ripagherà della spesa sostenuta.

Ecco, quindi, l’incredibile motivo per cui tutti stanno scegliendo queste lenzuola.