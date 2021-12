Uno dei regali più gettonati durante le feste sono le piante e, in particolare, la Stella di Natale. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha ricevuto in dono o regalato una bellissima Stella di Natale.

Le piante, infatti, sono un regalo sempre molto gradito, sia da chi ama circondarsi di verde sia da chi ha il pollice non proprio verde. In particolare queste 3 piante portafortuna e benauguranti sono il regalo perfetto da riservare alle persone che amiamo.

Il problema è che, passate le feste, gran parte degli esemplari di Stelle di Natale tende a seccarsi. Le foglie si raggrinziscono, diventano scure e finiscono per staccarsi dai rami.

Questo causa dispiacere in alcune persone che, sconfortate, decidono di gettare la pianta nella spazzatura. Questo, è giusto saperlo, è un grande errore.

La pianta con le foglie secche potrebbe non essere morta

Praticamente 8 volte su 10, quando si verifica questa situazione, la pianta non è morta. Chissà quante volte abbiamo gettato via questa pianta inutilmente, pensando non ci fosse più nulla da fare.

In realtà, in questi casi la pianta sta semplicemente seguendo il suo ciclo vitale e produrrà tantissime nuove foglie se ben curata.

In altri casi, invece, foglie che si raggrinziscono o cadono potrebbero indicare che la pianta abbia subito uno shock termico, per il passaggio da un ambiente caldo ad uno freddo o viceversa. Altre volte, invece, ciò indica che la pianta ha ricevuto troppa o poca acqua.

Sveliamo il segreto per far resuscitare la Stella di Natale con foglie afflosciate e che cadono

Per preservare la salute della nostra pianta bastano piccoli e semplici gesti.

Quando notiamo che le sue foglie sono rinsecchite, freniamo l’istinto di buttarla. La prima cosa che dovremo fare, invece, sarà quella di eseguire una bella potatura, fondamentale per rinforzare la pianta.

Prendiamo un paio di forbici e, scendendo di circa 15 cm dagli estremi apicali degli steli, pratichiamo un taglio. Ripetiamo il processo con tutti gli steli.

L’ingrediente segreto

Facendo questo noteremo che dai tagli fuoriuscirà un liquido bianco, chiamato “lattice”.

Ora, però, sveliamo il segreto per far resuscitare la Stella di Natale con foglie afflosciate e che cadono.

Per interrompere questa fuoriuscita, potremo sistemare sulle “ferite” della cenere di legna. In questo modo creeremo una sorta di cicatrizzazione e gli steli della pianta non risentiranno del taglio subito, anzi ne gioveranno.

Altre regole importanti per curare la nostra Stella di Natale

Dopo aver eseguito la potatura, ricordiamoci di posizionare la nostra pianta in una stanza luminosa, ma non a luce diretta. La temperatura ideale per la Stella di Natale non scende mai sotto i 15°, ma è importante posizionarla lontana da fonti di calore, come termosifoni o condizionatori.

Questa pianta non ha bisogna di molta acqua ed è nemica dei ristagni idrici. Ricordiamoci, quindi, di non innaffiarla troppo, ma solo quando noteremo, con la prova del dito, che il terreno sarà asciutto. Rimuoviamo l’eventuale acqua rimasta nel sottovaso per evitare che le radici marciscano.

Infine, ricordiamoci di effettuare un passaggio molto importante, il rinvaso. La pianta sarà pronta per essere rinvasata verso fine aprile/inizio maggio. Il terriccio migliore da utilizzare sarà quello per piante acidofile, con una buona percentuale di torba.