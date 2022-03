Prepariamo un piatto leggero, veloce ed economico per cena con questo risotto cremoso il cui principe è pronto in dispensa per sorprendere

Ancora una volta andiamo di fretta. La giornata è stata stressante, magari piena di impegni e di scadenze. Ci troviamo davanti ai fornelli ma non sappiamo cosa inventarci. Non vogliamo mangiare nulla di pesante. E magari il frigo non ci presenta tutta questa varietà. Ma non vorremmo nemmeno rinunciare ad un pizzico di creatività e ad un sapore elegante. Per fortuna non dobbiamo necessariamente andare lontano. Alle volte delle delizie nascono semplicemente combinando i pochi ingredienti che si hanno a disposizione.

Lo sapeva bene lo chef di corte degli imperatori d’Austria che creò i kaisershmarren. Doveva cucinare nient’altro che una omelette e si trovò a dover reinventare un piatto bruciato. Quella volta gli andò particolarmente bene. La ricetta divenne una delle preferite del Kaiser ed è oggi molto diffusa in alta montagna. Allo stesso modo potrebbe capitare anche a noi. Con la differenza che, in questo caso, abbiamo una ricetta già provata. Così, mettiamoci al lavoro e prepariamo un piatto leggero, veloce ed economico e che ci farà fare una bella figura. Ed ecco come fare utilizzando semplicemente l’alloro, il burro ed il parmigiano.

Colorato e saporito

Le porzioni indicate sono per due persone. In questo modo possiamo regolare proporzionalmente le quantità. Se non abbiamo per nulla tempo di stare davanti ai fornelli, allora versiamo mezzo litro d’acqua in una casseruola con 4 foglioline di alloro e facciamo cuocere a fiamma alta. Aggiungiamo ora 150 grammi di riso e saliamo. È consigliabile utilizzare una tipologia fina per far amalgamare meglio i sapori.

Una volta raggiunto il bollore, dovremo solo mescolare di tanto in tanto. Infatti, l’acqua andrà assorbendosi sempre di più. Se necessario, aggiungere ancora un pochino di acqua o di brodo vegetale. Saranno necessari circa 15 minuti per ottenere un grado di cottura appropriato. Ricordiamo inoltre che non dobbiamo farlo asciugare troppo. Una volta spenta la fiamma dobbiamo occuparci di mantecare. Leviamo le foglie di alloro ed aggiungiamo 20 grammi di burro e 2 cucchiai di parmigiano reggiano. Il calore della pentola aiuterà nel procedimento. Il livello di mantecatura giusto sarà quando il burro sarà ben fuso.

Prepariamo un piatto leggero, veloce ed economico per cena con questo risotto cremoso il cui principe è pronto in dispensa per sorprendere

Se invece abbiamo più tempo a disposizione, possiamo curare la prima fase del risotto. Tagliamo sottile lo scalogno e facciamolo dorare con un filo d’olio. Versiamo il riso, l’alloro e (gradualmente) il brodo vegetale. Usiamo una tipologia di chicco da risotto. Questo metodo, infatti, consente una scottatura iniziale dei chicchi che lo renderanno più saporito. Starà a noi decidere, in base a quanto tempo possiamo trascorrere ai fornelli, come curare il riso.

In entrambi i casi, potremmo voler arricchire ulteriormente il risotto con alcuni aromi profumati e leggeri. Allora proviamo a guarnire con la scorza di un mandarino grattugiato. Inoltre, versiamo qualche mandorla tostata. Un filo d’olio extravergine di oliva è il tocco finale per una ricetta rapidissima e dal profumo molto elegante.