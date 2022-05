La temutissima prova costume è sempre più vicina, perché le temperature iniziano a essere quelle ideali per la prima tintarella o un tuffo in acqua. Quindi, sia che fossimo fan dei bikini, sia che fossimo amanti degli elegantissimi monopezzo, a breve inizieremo a mettere in mostra il nostro fisico.

In particolare, quel fazzoletto di tessuto sicuramente lascerà scoperte braccia e gambe e spesso anche la pancia e il sedere. Per questo potrebbe essere arrivata l’ora di pensare a quei rotolini di troppo o a quell’odiosissima cellulite, difficile da sconfiggere.

Quest’ ultima sarebbe proprio la responsabile di quegli antiestetici buchini che compaiono soprattutto su cosce e glutei e spesso non appena ci sediamo. Così, la cosiddetta pelle a buccia di arancia, a volte anche poco tonica e gonfia, potrebbe trasformarsi nel nostro peggior incubo estivo.

Nonostante ciò, per trascorrere giornate serene in costume, potremmo cercare di contrastarla con creme ad hoc, come quelle a effetto ghiacciato o buttandoci a capofitto nello sport. In alternativa, evitando untuosità o fatica eccessiva, anche se qualche esercizio fisico sarebbe sempre un ottimo alleato, potremmo provare quest’ultima trovata beauty che scopriremo nell’articolo di oggi.

Contro la cellulite non solo esercizi e creme ma anche quest’innovativo rimedio da provare prima della prova costume

Il nome con cui questo prodotto è conosciuto in tutto il Mondo è “patch anticellulite” ossia cerotto anticellulite. Si tratta di vere e proprie bende di piccole dimensioni, dotate di uno strato adesivo in grado di aderire perfettamente alla pelle. In questo modo potremmo indossarle in totale comodità senza che traspaiano dai vestiti.

Per quanto riguarda le tipologie, esisterebbero diversi modelli in commercio. Alcuni cerotti potrebbero adattarsi a diverse parti del corpo, come sedere, cosce e braccia. Altri, invece, nascerebbero per trattare ed essere applicati su una zona in particolare, come la pancia.

Ogni pezzetto di questa piccola benda adesiva sarebbe imbevuto di una sostanza a lento rilascio, in grado di contrastare la cellulite. Alcune sostanze attive che potremmo trovare sarebbero la carnitina e la caffeina, anche miste ad altri derivati naturali. Insieme, andrebbero ad agire contro la tipica buccia di arancia ma potrebbero avere anche effetti snellenti, drenanti, rassodanti e rimodellanti.

Uso

Allora, da oggi, contro la cellulite non solo esercizi e creme, ma possiamo provare anche questi cerottini imbevuti ad azione localizzata. I patch anticellulite sarebbero monouso e ciascuno andrebbe applicato su una zona del corpo senza ferite.

Inoltre, sarebbe consigliato rimuovere prima eventuali peli, per evitare di farsi male durante la rimozione. Una volta applicati dovremmo lasciarli agire per circa 8 ore consecutive e per questo potremmo eseguire il trattamento anche la notte.

Infine, per togliere i patch più semplicemente potremmo inumidirli con dell’acqua calda piuttosto che tirarli via a secco.

Lettura consigliata

Per rimpicciolire il naso e nascondere quello aquilino o a patata è questo l’incredibile trucco che impazza sui social