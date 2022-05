Tingersi i capelli ormai non è più solo una questione di necessità. Certamente una spennellata di colore è proprio quella che ci vuole per coprire l’odiosissima ricrescita, che sbuca dalla riga, dalla fronte e dalle basette.

Quando ci sediamo sulla poltrona del parrucchiere con una tavolozza di colori in mano, però, non sempre lo facciamo per coprire i capelli grigi. Alcune volte magari vogliamo solo vederci diverse, facendo un colpo di testa capace anche di ringiovanirci all’istante. Altre volte, invece, vogliamo dare brillantezza e profondità alla chioma, sbarazzandoci di quel “piattume” eccessivo ma mantenendoci sul naturale.

In questo caso un bel biondo caldo per le chiare e un intramontabile castano cioccolato per le scure, pienissimi di sfumature, potrebbero essere l’ideale. Tuttavia, potremmo puntare anche su quest’altra tintura, che sta già spopolando e che sarà la più richiesta durante tutta l’estate.

Altro che tinta biondo caldo o castano cioccolato, è questo il colore di tendenza per capelli luminosi e naturali con ogni carnagione

Per rubare lucentezza al Sole e imprigionarla tra le ciocche dei nostri capelli potremmo finalmente dire basta ai colori più cult di sempre. Il biondo caldo e il castano cioccolato hanno fatto un egregio lavoro, ma questa e la prossima stagione prenderà campo un’altra colorazione.

In realtà, una timida comparsa l’aveva già fatta nel 2019 ma sembra proprio che tra la primavera e l’estate del 2022 si imporrà senza freni. Stiamo parlando dei “copper hair” ossia dei capelli rossi ramati, dalle mille sfumature in chiave metallica per un meraviglioso effetto 3D di luce e colore.

I segreti del suo successo?

Innanzitutto, regala a ogni donna la possibilità di sfoggiare un’autentica chioma rossa, perché sia castane sia bionde possono diventare “copper”.

Si adatta, poi, a qualsiasi tipologia di carnagione, grazie alla modularità delle sfumature che incorniceranno alla perfezione incarnati chiari e più scuri.

Per esempio, i copper hair potrebbero diventare più mielati miscelandosi a una capigliatura bionda e a una carnagione lattea. Al contrario, potrebbero tendere anche verso il mogano partendo da un castano e da una pelle olivastra.

Taglio e piega

Quindi, possiamo proprio dirlo: altro che tinta biondo caldo o castano cioccolato, i copper hair sono la vera rivoluzione per capelli luccicanti e vibranti ma senza esagerare.

Questo particolare rosso ramato si adatterebbe sia a tagli più corti che lunghi. Da scartare, però, sarebbe lo stile “pixie cut”, eccessivamente corto per poter apprezzare la bellezza del colore. Via libera, invece, a un bob anche altezza mento.

Infine, per quanto riguarda la piega, l’ideale sarebbe sfoggiare maxi onde per far risaltare ancora di più tutte le sue varie sfumature.

