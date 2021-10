Eccoci di nuovo in autunno, alle prese col più classico dei problemi del periodo, ovvero la caduta dei capelli.

Quanti di noi si stanno confrontando in questo periodo con amici e colleghi a riguardo? Eppure la risposta è sempre la stessa: “Sarà il cambio di stagione”.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una considerazione che suona più come una frase fatta, eppure ha le sue fondamenta.

In condizioni “normali” infatti tendiamo a perdere dai 40 ai 120 capelli al giorno.

Nei mesi a cavallo dei principali cambi di stagione invece possiamo raggiungere cifre ben più considerevoli!

Pare dunque che una massiccia caduta di capelli sia fisiologica in certi momenti dell’anno, rappresentando un fenomeno a cui non prestare eccessiva attenzione.

Tuttavia non sempre è facile non lasciarsi impressionare e non notare la fragilità delle nostre chiome, che per quanto curate potrebbero apparire poco in salute.

Inoltre potrebbe rappresentare un problema anche a livello di igiene e pulizia della casa.

Contro la caduta dei capelli sono questi i prodotti che non possono mancare nel carrello di ottobre

Abbiamo già spiegato come un aiuto in questo senso possa arrivare da buone abitudini alimentari e soprattutto aggiungendo un particolare ingrediente alla nostra dieta.

Ora, grazie ad ulteriori studi, possiamo affermare che ci sono altri prodotti che possiamo trovare comodamente al supermercato alleati delle chiome folte.

Ovviamente, come in molti altri casi, a mantenere in salute i capelli contribuiscono anche altri fattori oltre all’alimentazione.

Parliamo di corretti stili di vita, caratterizzati da una buona gestione dello stress e dall’abbandono di cattive abitudini come il fumo di sigaretta.

Vitamine e oligoelementi sono poi fondamentali per avere sempre dei capelli forti e sani.

Alcuni di questi possono essere facilmente assunti grazie a particolari alimenti.

Contro la caduta dei capelli sono questi i prodotti che non possono mancare nel carrello di ottobre ed il consiglio è quello di prendere nota.

A cosa dare priorità per una lista della spesa alleata dei capelli

Biotina, vitamine del gruppo B, vitamina E ed antiossidanti sono i veri protagonisti.

Ecco dove possiamo reperirli:

cereali integrali;

legumi;

prezzemolo;

carote;

spinaci e altre verdure a foglia verde scuro come la bieta;

frutti di bosco;

pomodori;

frutta a buccia gialla o arancio (ad esempio cachi, mandarini, arance).

Per delle chiome folte ed a prova di stress e cambi di stagione, non resta che preparare la lista e correre al supermercato.

Approfondimento

Ecco il colore capelli dell’autunno 2021 che regala 10 anni in meno grazie anche a questa tecnica