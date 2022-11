Contro la caduta dei capelli quale sarebbe la dieta del momento e una nuova soluzione dalla medicina

I capelli sono una componente fondamentale della nostra bellezza. Quindi quando i capelli iniziano a cadere con una maggiore frequenza è giusto iniziare a preoccuparsi. Alcuni cibi potrebbero aiutare a irrobustire il cuoio capelluto. L’autunno, e in particolare i mesi che vanno da ottobre a dicembre, è un periodo che favorisce la caduta dei capelli con maggiore frequenza. La medicina suggerisce che questo fenomeno potrebbe in parte dipendere dal cambiamento stagionale e climatico.

A volte anche una fase della vita particolarmente stressante potrebbe portare a momentanea caduta di un maggior numero di capelli. In questo caso la gestione dello stress dovrebbe frenare la caduta e portare benefici a tutto l’organismo. Un fine settimana alle terme potrebbe aiutare a rilassare corpo e mente. Trattamenti con le acque termali potrebbe favorire anche la cura di altri spiacevolissimi disturbi, in particolare nella donna.

Perché cadono e quando preoccuparsi

La caduta dei capelli è fisiologica. La scienza ci dice che mediamente ogni persona perde circa 100 capelli al giorno. Infatti il capello ha un suo ciclo vitale di circa tre anni, oltre questo periodo cade e viene sostituito da un nuovo capello. Quindi non è necessario preoccuparsi se sul cuscino al mattino notiamo qualche capello. Ma se il numero aumentasse e si presentassero delle chiazze sul cuoio capelluto, una visita da un dermatologo sarà la scelta da fare.

Se la caduta dei capelli è solo momentanea, è possibile rinforzare la chioma con una dieta specifica. Integratori che contengano silicio e amminoacidi solforati sono utili per rafforzare la cheratina, componente importante del capello. Inoltre cibi ricchi di magnesio, selenio e zinco aiuterebbero il rafforzamento del cuoio capelluto.

Contro la caduta dei capelli ecco cosa mangiare e cosa può fare la medicina

Alcuni cibi più di altri potrebbero rinforzare i capelli. Per esempio le uova contengono proteine molto utili alla robustezza e alla lucentezza del pelo, e la biotina che aiuta i capelli nella crescita. Il salmone contiene molta vitamina D che aiuta i capelli a essere più forti e lucidi. Anche lo yogurt è un alimento consigliato per una bella chioma, grazie alla vitamina B e alle proteine che contiene. Vitamina B e proteine che sono presenti in abbondanza anche nella carne bianca, come pollo e tacchino.

Contro la caduta dei capelli anche le verdure possono aiutare. Per esempio gli spinaci, che hanno un’alta concentrazione di ferro e magnesio. Il beta carotene delle carote protegge i capelli secchi e anche il cavolo cappuccio contiene beta carotene oltre alla importantissima vitamina A.

Anche alcuni farmaci potrebbero essere d’aiuto. Recenti ricerche hanno rivalutato la funzione benefica del Minoxidil, un farmaco a basso costo e adatto a molti pazienti. Può essere preso in forma orale e a basso dosaggio. Questa soluzione sta crescendo in popolarità grazie ai nuovi studi sulla sua efficacia verso questo problema.

Il regime alimentare sopra indicato è sempre più seguito anche perché è una dieta ipocalorica che aiuta a ritrovare la forma fisica. Ovviamente per ridurre un eventuale sovrappeso o per migliorare l’aspetto del corpo non basta solo mangiare bene occorre fare anche dell’attività fisica. Cinque esercizi da fare in casa insieme ad una camminata di mezzora almeno 3 volte la settimana potrebbero dare risultati già in poche settimane.