Capita a molte persone di svegliarsi nel cuore della notte per un crampo muscolare. Si tratta di una fastidiosissima contrazione di uno o più muscoli che può provocare molto dolore, e non solo.

Talvolta, infatti, il crampo è così forte da rendere impossibile l’utilizzo immediato di quel dato muscolo.

Esistono diverse cause che possono dare origine ad un crampo. Quest’ultimo, infatti, può arrivare dopo una sollecitazione fisica particolarmente intensa, ad esempio dopo aver fatto sport. È anche vero, però, che il crampo può arrivare anche quando siamo a riposo e, addirittura, nel cuore della notte.

Le prime raccomandazioni

I crampi potrebbero dipendere anche dall’età, il diabete e patologie del fegato o della tiroide. Il primo consiglio, dunque, è informare il proprio medico curante di questa condizione e quindi seguire i suoi suggerimenti.

Inoltre, non dovremo mai dimenticare di bere almeno 1,5 litri d’acqua al giorno, come consigliano gli specialisti. In particolare, questa acqua specifica, spazzando via le scorie, depurerebbe i reni e manterrebbe la pressione sotto controllo.

Ricordiamoci, poi, di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. A tal proposito, esiste una particolare tipologia di sale che sarebbe in grado di prevenire i crampi. Questo sale avrebbe moltissime virtù e diversi vantaggi sull’organismo. Ecco di cosa si tratta.

Contro i fastidiosissimi crampi muscolari questo sarebbe un ottimo sale da cucina da consumare

La maggior parte di noi, quando pensa al sale da cucina, visualizza immediatamente il classico sale di colore bianco. In realtà, esiste ne esiste un altro tipo che procurerebbe moltissimi vantaggi all’organismo: si tratta del sale rosa dell’Himalaya.

I cristalli sfumati di rosa e bianco di questo sale vengono estratti da una delle miniere più grandi del Mondo. Come riporta Humanitas Research Hospital, la particolarità di questo sale è che non subirebbe raffinazioni artificiali. Per questo motivo, quindi, manterrebbe intatte le sue caratteristiche e la concentrazione naturale di oligoelementi e minerali.

Favorirebbe l’eliminazione delle tossine dall’organismo e non solo

Il sale rosa è naturalmente ricco di preziosi sali minerali, che lo renderebbero un alleato prezioso per prevenire i crampi. Ecco perché contro i fastidiosissimi crampi muscolari questo sarebbe un ottimo sale da cucina da consumare. Inoltre, favorirebbe l’eliminazione delle tossine dall’organismo e aiuterebbe a ridurre il fastidiosissimo reflusso gastro-esofageo.

Attenzione agli eccessi

Nonostante ciò, è ovvio che anche il consumo di questo sale debba essere misurato e limitato, esattamente come qualsiasi altro tipo di sale. Infatti, anche in questo caso, l’eccesso di sale comporterebbe problemi come l’aumento della pressione sanguigna, disturbi ai reni e ritenzione idrica.

Gli specialisti consigliano di non superare i 4 grammi al giorno, anche se sarà sempre bene seguire le indicazioni del proprio medico di fiducia.

