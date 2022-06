Tutto lo Stivale va pazzo per un ingrediente semplice e contadino, che ancora oggi è utilizzato in tutte le cucine e che ha un prezzo conveniente, la patata. Non esiste generazione o zona d’Italia che non conosca questo tubero che conquista tutti palati, dai più piccoli ai grandi. Bollita, in padella, purea, ripiena, fritta, con la frittata, ma quanto sanno cucinare perfettamente le patate al forno?

Esistono tantissime ricette e teorie che descrivono come realizzare al meglio delle patate che possano essere croccanti all’esterno e morbide e soffici all’interno.

Partiamo dal presupposto che ne esistono molte varietà, diverse per colore, forma, dimensione e consistenza. Troviamo quelle a pasta bianca, gialla, buccia rossa, novella e ognuna di loro ha delle caratteristiche specifiche differenti dalle altre. La maggior parte è possibile raccoglierla solitamente a estate inoltrata, anche se poi troviamo in commercio le patate tutto l’anno.

I segreti per fare le patate al forno della nonna, morbide dentro e croccanti fuori, più 1 ingrediente per un contorno perfetto

Un buon piatto di patate al forno spesso può rappresentare un salva cena ideale che soddisfa tutti, ma non sempre il risultato è quello che speravamo. È facile sbagliare cottura o preparazione e rendere questa pietanza non proprio buona come immaginavamo.

La ricetta a prima vista può sembrare semplice e intuitiva, eppure potrebbe darci del filo da torcere. La prima importante regola è lasciare le patate, già sbucciate e tagliate, in ammollo nell’acqua fredda in un grande contenitore, per almeno 20 minuti. In questo modo vedremo l’acqua diventare sempre più bianca, a causa dell’amido, e le patate saranno più fragrante.

Tagliamo le patate a spicchi di medie dimensioni e, dopo averle accuratamente asciugate con un panno, disponiamole in una teglia grande foderata con carta forno. Non sovrapponiamo troppe patate, quindi non esageriamo con le quantità.

Versiamo un po’ alla volta dell’olio extravergine d’oliva e mescoliamo, senza creare uno strato eccessivo sul fondo. Mettiamo in forno preriscaldato a circa 190° C per 20 minuti, controllando la cottura, gli ultimi 10 minuti azioniamo la modalità ventilato.

Un altro tubero

Oltre a seguire questi segreti per fare le patate al forno della nonna è importante saperli condire e impreziosire con altri ingredienti. Per dare maggiore sapore è indispensabile saper usare le erbe aromatiche e le spezie. Un abbinamento ideale sarebbe aggiungere in cottura, oltre che il sale, il pepe nero, la salvia e l‘alloro. In alternativa, potremmo aggiungere delle cipolle bianche, olive nere e origano, per rendere speciale la nostra portata.

Per avere un contorno perfetto, però, l’accoppiata vincente è con la barbabietola, un altro incredibile tubero sottovalutato. Fritto, ma anche al forno con le patate, tagliato a rondelle, potrebbe donare ancora più dolcezza e una punta di amarognolo a contrasto.

Lettura consigliata

Meglio delle torte salate e insalate di tonno queste 3 ricette estive per combattere il caldo a pranzo e cena