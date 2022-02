I cellulari, come ben sappiamo, sono praticamente parte integrante della nostra vita quotidiana. Infatti, nessuno di noi riesce più ad uscire di casa senza uno smartphone e le ragioni sono anche abbastanza ovvie. Ormai facciamo tutto con il telefono. Inviamo email, lavoriamo, chiamiamo le persone importanti nella nostra vita, leggiamo le notizie fondamentali di politica e società. Insomma, possiamo dirlo, lo smartphone è davvero necessario per poter avere tutti i comfort di cui abbiamo bisogno. Ma, dato che lo usiamo in un modo così assiduo, dovremmo anche capire come funziona in ogni sua sfaccettatura. Ci sono, infatti, diverse modalità che molti di noi non conoscono e che potrebbero tornarci davvero utili.

Le diverse funzioni del cellulare che non sono poi così note e che invece potrebbero davvero tornarci comode in più situazioni

Come abbiamo appena specificato, ci sono diverse modalità del cellulare che non conosciamo così nel dettaglio e con cui, invece, sarebbe comodo entrare in contatto. Ad esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo spiegata una utilissima per poter capire a chi vengono girate le chiamate che non riceviamo direttamente sul nostro cellulare. Oppure, in un altro articolo ancora, ne avevamo evidenziata una che potrebbe permetterci di proteggere le nostre chiamate. Capendo come funziona, infatti, potremo impedire a chiunque di entrare nel nostro cellulare, non permettendo a nessuno di accedere a chiamate e messaggi personali. Oggi vogliamo continuare la nostra lista, portando alla luce un’altra funzione che potrebbe piacere a moltissimi, soprattutto agli appassionati di Harry Potter.

L’incredibile e nuova utilissima funzione dell’iPhone che ci farà davvero restare a bocca aperta e ci divertirà da morire

In questo caso, ci rivolgiamo soprattutto a coloro che possiedono un iPhone. Infatti, questo cellulare presenta una novità non da poco, divertentissima ed ironica che sicuramente ci farà sorridere. Tutti questi smartphone hanno l’opzione “Hey Siri”, che ormai sappiamo usare molto bene. Dopo aver pronunciato questa frase, però, dovremmo dare un ordine preciso al nostro cellulare per scoprire la funzione di cui stiamo parlando. Ci basterà pronunciare la parola “Lumos”, incantesimo famosissimo di Harry Potter per far luce. In questo caso, la torcia del nostro iPhone si attiverà automaticamente, facendoci non solo sorridere (e dandoci l’impressione di essere dei piccoli maghi come nel film), ma anche risparmiare tempo. Perciò, ora conosciamo l’incredibile e nuova utilissima funzione dell’iPhone che ci potrà aiutare ad accendere la luce dello smartphone in un battito di ciglia.

