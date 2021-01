Una delle ossessioni della nostra era storica è quella di contrastare l’invecchiamento. Per rincorrere questa illusione di sono trovati i metodi più disparati.

Ma se per contrastare gli effetti del tempo che passa nel fisico l’unica via è prendersi cura della propria salute, curare la dieta e fare quotidianamente attività fisica, per il nostro cervello la situazione è più complessa.

Ammesso che mente e corpo lavorano assieme ed è impossibile separarli in modo netto, la nostra mente è una macchina complessa di cui ci dobbiamo prendere cura così come il corpo. Però non esistono medicine o una chirurgia (per ora) capaci di ringiovanirci o di non farci invecchiare.

I benefici del bilinguismo

Numerosi studi indicano che stimolare il cervello con nuovi input può essere un modo efficace per mantenere la mente elastica e giovane. Imparare una lingua può essere lo stimolo migliore per inseguire questi benefici.

L’apprendimento di una lingua è un processo complesso che chiama in gioco numerosi aspetti della memoria e dell’intelligenza. Per questo motivo si pensa che imparare un a lingua ad ogni età possa essere un metodo efficace e divertente per mantenerci giovani.

Uno studio ha dimostrato come esaminando a distanza di anni persone bilingui e persone monolingui le persone bilingui avevano alcuni parametri collegati con l’intelligenza superiori rispetto a quelle che parlavano una sola lingua.

I benefici di imparare una seconda lingua sono misurabili. Se impariamo una lingua da giovani ciò può incrementare le nostre prestazioni cognitive lasciando tracce permanenti nel cervello. Se impariamo una lingua da adulti o da anziani ciò può contrastare il declino cognitivo e delle malattie neurologiche.

Tutte queste sono ottime ragioni per decidere di iscriversi ad un corso o studiare da autodidatta una nuova lingua. Qui troviamo alcuni metodi per imparare una lingua in maniera divertente.

Contrastare l’invecchiamento del cervello con questo semplice trucco

Il tempo passa ed è inesorabile, ma la buona notizia è che il decadimento cerebrale non è una via a senso unico né una condanna. Grazie ad alcune semplici accortezze potremmo recuperare l’elasticità cerebrale perduta e contrastare l’invecchiamento del cervello con questo semplice trucco.