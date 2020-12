Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per l’apprendimento delle lingue straniere sono stati ideati numerosi metodi. Possiamo trovare molti siti internet, canali YouTube, applicazioni per cellulare dedicati a qualsiasi lingua straniera si voglia imparare. Tra i vari esperti c’è chi consiglia di iniziare a studiare le strutture grammaticali e chi invece crede sia meglio iniziare da un ascolto passivo. C’è chi pensa che sia importante usare la lingua sin da subito chi invece da più valore all’accuratezza grammaticale.

Ci sono varie tecniche e vari esercizi che sfruttano diversi aspetti dell’intelligenza umana.

La tecnica che proponiamo qui è molto pratica e di semplice realizzazione. Si può praticare questo metodo in vari momenti della giornata, prima di andare a dormire o mentre si aspetta l’autobus. Inoltre è possibile utilizzare questa tecnica per divertirsi assieme agli amici, oppure per intrattenersi in solitudine.

Stiamo parlando della tecnica delle flashcards, che ci permette di imparare una lingua straniera in modo facile e divertente.

Come costruire delle flashcards

a) un cartoncino colorato;

b) un righello;

c) una penna o un pennarello indelebile;

e) delle forbici.

Aiutandosi col righello tracciare delle righe sul cartoncino per creare dei rettangoli. Una volta suddiviso il cartoncino in rettangoli si possono ritagliare.

Ora è possibile scrivere le parole nella lingua straniera che si vuole imparare su un lato del rettangolo e scriverne la traduzione letterale sul retro.

Imparare una lingua straniera in modo facile e divertente

Una volta che si saranno completati i diversi rettangoli si avrà finalmente un mazzo di flashcards che potranno essere utilizzate in qualsiasi momento.

Basterà estrarre casualmente una carta, leggere la parola ed indovinare il termine corrispondente nella lingua target. Ci si potrà sfidare tra amici o esercitarsi da soli. Per esempio si potrà giocare a tempo e cronometrare la velocità con cui viene indovinata la parola.

Grazie a questo gioco che coinvolge vari aspetti della memoria, quella fotografica e quella motoria, possiamo imparare velocemente molti termini.

Con pochi materiali e in pochissimo tempo si può realizzare da casa un gioco utile ed efficace per ingrandire il lessico della lingua straniera che vogliamo imparare.