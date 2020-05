Conto corrente sotto controllo per investire in Borsa sui ribassi importanti. Perché è importante tenere sotto controllo il proprio conto corrente? Beh, le ragioni possono essere molte. In primis il fatto che se non lo si fa magari si può andare incontro a “perdite” improvvise dovute a costi nascosti di cui non ci accorgiamo. Cosa che le banche sono bravissime ad inserire, naturalmente senza dire nulla ai correntisti. Tanto la gente paga senza discutere pochi centesimi di aumento, che però su milioni di conti fanno centinaia di migliaia di euro al mese in più…

La ragione più importante per cui tenere sotto controllo il conto corrente, però, è quella di avere a disposizione il denaro per poter investire in Borsa. Perché è solo investendo in Borsa che quel denaro, che quei soldi possono realmente aumentare.

Solo investendo in titoli azionari e/o obbligazionari sulle Borse di tutto il mondo, quindi con opportuna diversificazione geografica, si può aumentare il proprio gruzzolo in banca. Solo con una asset allocation corretta il nostro portafoglio di investimento ha delle speranze di ottenere una buona performance.

E quei soldi sono, in prima istanza, sul conto corrente.

Dicevamo dei ribassi. Bisogna approfittarne. Ogni ribasso di borsa, consistente o meno, può essere un’occasione di investimento. Ovviamente bisogna vedere di cosa si tratta, se sia semplicemente uno storno, od un vero e proprio ribasso. Nell’autunno del 2018 le Borse mondiali persero quasi il 20%. La “colpa” fu l’annuncio della FED che avrebbe alzato i tassi di interesse, cosa che non faceva da 10 anni. Il mercato, drogato di liquidità, si comportò improvvisamente come un drogato cronico a cui viene tolto il metadone.

Crollo dovuto ad un panico, come sempre, ingiustificato, e via di gran ribasso. Alla fine di dicembre ci fu il taglio vero, ci si rese conto che doveva essere così, e che il mondo non finiva (ovviamente). Il mercato recuperò a gennaio quello che aveva perso in tre mesi, e nel 2019 fece un anno spettacolare come performance. Ecco perché tenere il conto corrente sotto controllo: per investire in Borsa sui ribassi importanti.

Conto corrente sotto controllo per investire in Borsa sui ribassi importanti

Poco dopo la metà di febbraio di quest’anno le notizie sul coronavirus sono diventate di dominio pubblico. Una malattia sconosciuta, per cui non c’era un vaccino, stava incominciando a dilagare nel mondo dalla Cina. Si prospettava, abilmente e spregiudicatamente manipolato dai media, uno scenario degno di libri di fantascienza catastrofista. Che, non a caso, sono stati tra i più venduti, e lo sono ancora, nei mesi successivi. Il mondo e, come sempre per primo il mercato, è andato nel panico più completo.

Si è iniziato a vendere tutto, con la caduta più veloce e vertiginosa di sempre. In alcuni giorni si sono avute perdite giornaliere del 10%, ed oltre. Roba da fine del mondo… che ovviamente non c’è stata neanche stavolta. Il 23 marzo i mercati hanno toccato il fondo perdendo, in media, oltre il 35% dai massimi.

L’Italia ha perso il 41,5% in poco più di un mese.

Da allora le Borse mondiali non solo hanno recuperato ma, in alcuni casi, come il NASDAQ, hanno da poco fatto segnare nuovi massimi. La Borsa italiana ha fatto registrare un +15,11% da allora. Quella tedesca +33,37%. Quella giapponese +26,83%. Quella inglese +23,04%. Quelle americane hanno fatto meglio di tutti, con rialzi dal 35% in su.

E voi non lo sapevate, naturalmente. Perché vi hanno terrorizzato con la conta dei morti e con il lockdown. E non potevate certo pensare ad investire, vero? Cosa che però, come vedete anche nel grafico a fondo pagina, qualcuno ha fatto, e con gran successo. I soliti noti, penserete… I soliti noti, in ogni caso, si tengono informati e ragionano. Ma, se lo aveste saputo, l’unica maniera per partecipare alla festa era avere soldi sul conto corrente. Per questo va tenuto sotto controllo. Per non avere sgradite sorprese nella vita di tutti i giorni, e poter investire in Borsa sui ribassi importanti.