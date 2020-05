È possibile effettuare un bonifico recandosi allo sportello ATM tramite bancomat? Come si procede in questi casi e cosa occorre per l’operazione di trasferimento denaro? Di seguito vi illustriamo una semplice procedura per ordinare un bonifico a favore di un beneficiario direttamente dal bancomat.

Il titolare di un bancomat può recarsi presso lo sportello ATM per ordinare un bonifico

Come fa il risparmiatore che non dispone di un servizio Internet banking o non desidera mettersi in coda allo sportello per ordinare un bonifico? La soluzione più comoda e immediata è quella di eseguire un bonifico dall’ATM esterno della banca.

Come fare un bonifico tramite bancomat in maniera semplice? Innanzitutto è bene specificare che può fare un bonifico tramite bancomat solo chi è titolare di un bancomat. La prima cosa da fare, è controllare che la carta (di credito o di debito) sia abilitata all’operazione richiesta. Accedendo alla propria area personale sul portale internet della banca o recandosi presso l’istituto, il cliente può ottenere l’informazione necessaria.

Come eseguire il bonifico presso lo sportello ATM della banca

Se desiderate ordinare un bonifico recandovi presso lo sportello ATM dal quale solitamente prelevate i contanti, basterà seguire delle semplici istruzioni. La procedura è assai simile a quella meglio nota per il prelievo di contanti. Come fare un bonifico tramite bancomat in maniera semplice?

Per prima cosa, il correntista dovrà inserire la carta nella bocchetta dell’ATM e digitare il codice PIN di accesso. A questo punto, solitamente compare la schermata con i differenti servizi che si desidera eseguire sul proprio conto.

Selezionare la voce che indica i pagamenti. Giunti qui, dovrebbe comparire una icona che indica il bonifico SEPA o simile. A questo punto, l’unica cosa da fare è inserire i dati del beneficiario del bonifico ponendo molta attenzione a non commettere errori. Se si sbaglia ad inserire i dati IBAN o altro, è possibile porvi rimedio come indicato qui.

Al completamento dell’operazione, lo sportello rilascerà una ricevuta che è sempre bene custodire poiché testimonia l’avvenuta operazione di bonifico. In questo modo, avrete eseguito il bonifico senza lunghe attese e in maniera semplice. Ricordiamo, che in ottemperanza alla Legge 160/2019, il bonifico è ritenuto a tutti gli effetti un mezzo di pagamento tracciabile.