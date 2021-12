Continua la campagna assunzioni per Ferrovie dello Stato con queste 3 opportunità di lavoro imperdibili

Ferrovie dello Stato non cessa la sua campagna per le feste e annuncia nuove assunzioni per 3 profili. Restano comunque attive le altre opportunità di lavoro precedentemente pubblicate ed illustrate in articoli precedenti. Ad esempio, le nuove ed imperdibili opportunità di lavoro per diplomati e specialisti.

3 profili diversi per 3 società differenti, ovvero Trenitalia, Busitalia e Italferr. Le sedi finali di inserimento sono su Bari, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Salerno, Palermo, Roma e Verona. Le pubblicazioni vanno dal 24 dicembre al 28 dicembre con date di scadenza variabili. Vediamo quali siano queste opportunità più da vicino, i requisiti richiesti e come candidarsi.

Prima opportunità disponibile in Ferrovie dello Stato è quella di Progettista Supporto Progettazione. Il candidato scelto dovrà supervisionare i progetti, assicurandosi della loro corretta esecuzione. Inoltre, dovrà supportare il Team di Commessa o il Responsabile della UO per la gestione della documentazione tecnica. Requisiti necessari sono il diploma quinquennale o la laurea in tutte le discipline, la conoscenza del pacchetto Office, del sistema Windows e della lingua inglese. La scadenza dell’annuncio è fissata per il 9 gennaio 2022.

Altro profilo ricercato è Operatori di Esercizio/Autisti. Richiesto in Busitalia Campania S.p.A., in provincia di Salerno, il candidato ideale ha un diploma quinquennale di scuola superiore e la patente di categoria D. Requisito preferenziale è la residenza in Campania, mentre il contratto può essere sia part time che full time, a tempo indeterminato o apprendistato.

Ultimo annuncio disponibile è per Trenitalia nel ruolo di Specialisti Amministrazione e Contabilità. Requisiti necessari sono il diploma di istituto tecnico commerciale o nel settore Economico, Finanza e Marketing, la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Preferenziali sono il voto del diploma, la residenza coincidente con quella delle sedi di lavoro e la conoscenza del sistema contabile SAP S/4.

Come inviare domanda

Continua la campagna assunzioni per Ferrovie dello Stato con queste 3 opportunità di lavoro imperdibili. Per visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili in Ferrovie dello Stato consultiamo la pagina dedicata. Attraverso i filtri di ricerca quali settore, ruolo, sede e tipo di contratto, potremo restringere il campo degli annunci ed accedere a quelli di nostro interesse. Nella pagina relativa alle info del ruolo, troveremo il tasto Candidati per inviare domanda.

