Le notizie di questi giorni sul fronte Covid sono molto poco rassicuranti. Nelle nostre città ci sono file chilometriche per fare tamponi. Chi vuole andare all’estero per trascorrere il Capodanno è quasi sempre obbligato, nonostante la vaccinazione, al test antigienico o molecolare. Tuttavia, molte famiglie hanno trascorso il Natale in quarantena e si apprestano a fare lo stesso per San Silvestro. Nelle scuole, il virus si è diffuso molto ed è aumentato sensibilmente il numero di bambini e ragazzi positivi. Tutto questo ha di molto alzato la percentuale di persone che saranno costrette a festeggiare il nuovo anno in casa.

Il lockdown del 2020 ci ha insegnato molto su cosa fare per passare lunghissime giornate tra le nostre quattro mura senza poter uscire. Oggi, purtroppo, siamo abbastanza abituati a doverci reinventare periodi di isolamento forzato. Sotto le feste, però, se possibile è ancora peggio. Se pensiamo ai fortunati che possono viaggiare o a quelli che hanno comunque la libertà di uscire.

I migliori consigli per passare il Capodanno a casa se si ha la sfortuna di essere in quarantena

Il primo consiglio da dare è di ordine psicologico. Pensare a San Silvestro come a un comunissimo altro giorno dell’anno. Se non siamo dei festaioli, non dovrebbe essere difficile superare questo scoglio. Invece se fossimo dei festaioli o degli amanti degli eventi sociali, sarebbe più complicato. Se poi dovesse esser saltato un viaggio, ancora di più. Di conseguenza, entrare nel mood “c’è di peggio nella vita che saltare un Capodanno”, sarebbe la cosa migliore da fare, per quanto è comprensibile una certa arrabbiatura. Soprattutto per quelli che pensavano che il vaccino avrebbe risolto tutto.

Dopodiché si può organizzare la serata in modo diverso. Se si è in coppia, senza figli o nipoti, si può riscoprire il gusto di una cena romantica, magari a lume di candela. Cucinando insieme, o ordinando qualcosa di speciale. Togliersi lo sfizio di assaggiare magari il miglior sushi della città suggerito dal Gambero Rosso. Rendere speciale la cena, anche stando a casa. Se invece parliamo di famiglia, non è detto che non si possa fare la stessa cosa. Assecondando magari i gusti culinari dei figli o preparando la cena insieme a loro.

Il dopocena

Per il dopocena, magari si possono organizzare delle sfide con loro. O un torneo alla Play Station, oppure organizzare una caccia al tesoro con sorpresa finale sulla mezzanotte. O, infine, rispolverare qualche gioco con le carte. Ma non il Mercante in Fiera né la tombola, ma questo gioco di carte da fare dopo il pranzo di Natale. Oppure stimolare i figli, se adolescenti, con una tombola a soldi o addirittura una partita di poker. Un incentivo per guadagnare qualcosa che sarà sicuramente gradito, per farsi poi un regalo a quarantena finita.

Infine, festeggiare la mezzanotte tutti insieme con un bel brindisi. Perché non sarà come farlo in qualche località di villeggiatura, ma quello che conta è lo stare insieme, possibilmente in salute. Questi i migliori consigli per passare il Capodanno a casa se si ha la sfortuna di essere in quarantena. Un’esperienza che mancava, in questi anni segnati dal Covid, nella speranza che rimanga un unicum.