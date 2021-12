Se non siamo amanti del cotechino e siamo stufi dei soliti piatti tradizionali o semplicemente non ne abbiamo procurato uno per tempo, possiamo rimpiazzarlo facilmente. Basta un po’ di creatività in cucina, ma ci sono 4 modi efficacissimi per sostituire il cotechino a Capodanno e fare un figurone insieme alle lenticchie portafortuna.

Cambiare è d’obbligo se non c’è il cotechino

In cucina abbiamo a disposizione tante pietanze da accoppiare ai legumi beneauguranti. Possiamo dunque preparare un piatto a base di carne rossa o bianca. Vediamo quali sono le accoppiate vincenti.

Stinco di maiale

Lo stinco di maiale è il degno sostituto del cotechino in caso di sua assenza e si può cucinare al forno. Insaporite lo stinco con aromi a vostra scelta e avvolgetelo nella carta stagnola. Infornate a 180 gradi per due o tre ore. Questo tipo di carne si deve cucinare lentamente per ottenere l’effetto voluto, ossia che la carne sia succulenta e tenera. Quando la polpa si stacca dall’osso la cottura è terminata. Togliere dalla carta stagnola, dorare in forno per qualche minuto e servire insieme alle lenticchie.

Salsiccia

Anche la salsiccia è un’ottima alternativa e si accoppia perfettamente alle lenticchie. Cucinata al forno, con uno spruzzo di vino rosso, o grigliata in padella, la salsiccia farà un figurone durante il cenone di fine anno.

4 modi efficacissimi per sostituire il cotechino a Capodanno e fare un figurone insieme alle lenticchie portafortuna

Polpettone

Il polpettone semplice o ripieno è un ottimo piatto da presentare a tavola. La carne macinata è sempre a disposizione nei nostri frigoriferi, quindi facciamola scongelare per tempo. Utilizziamo una ricetta della nonna, magari quella con il pane raffermo e ammorbidito in un po’ di latte per rendere il preparato più gustoso. Una volta pronto l’impasto comporre il polpettone dandogli una forma tonda e un po’ allungata. Riempire con uovo sodo, spinaci, prosciutto e provola se si desidera dare un gusto più intenso. Mettere in frigo per mezz’ora e poi cucinare al forno.

Rollè di pollo

Se desideriamo proporre carni bianche in abbinata alle lenticchie possiamo cucinare un rollè di pollo. Prendere un pollo disossato e dopo averlo ben lavato e pulito possiamo riempirlo con fette di prosciutto, provolone a strati e quanto della nostra fantasia culinaria ci permette. Cucinarlo a forno bagnandolo con del vino bianco se necessario per renderlo più morbido.

Accompagnare le lenticchie a un buon piatto di carne sarà l’ideale per la nostra cena di fine anno e nella speranza che ciò ci porti fortuna dobbiamo poi provvedere a digerire il lauto pasto.