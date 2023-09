Eccezionale conto di deposito con tasso di interesse fino al 6% ma ancora per pochi giorni

Esiste un conto di deposito a scalare che ti offre un tasso di interesse fino al 6%. Un prodotto sicuro e flessibile, di una nuova banca italiana, ma disponibile ancora solo per pochi giorni.

La lotta tra le banche per accaparrarsi nuova liquidità ha spinto un istituto a offrire fino al 6% di remunerazione. Smart Bank è probabilmente l’unica in questo momento sul mercato che offre un tasso di interesse su un conto di deposito che raggiunge il 6% annuo lordo. L’offerta di questo eccezionale conto di deposito purtroppo però ha i giorni contati, a meno che la banca non decida di reiterare l’offerta. Ecco come funziona questo conto deposito e quando scade.

Cos’è e come funziona

Conto deposito 5 è il conto di deposito offerto da Smart Bank con una caratteristica quasi unica nel mondo dei conti deposito. Infatti Conto deposito 5 remunera gli interessi in base ad un meccanismo definito tecnicamente step up. Una remunerazione step up, che potremmo liberamente tradurre come incremento, paga interessi crescenti nel tempo. Questo è esattamente quello che fa il Conto deposito 5, ovvero paga interessi crescenti nel tempo. Ogni anno il tasso di interesse sui soldi depositati cresce.

Nel caso specifico del Conto deposito 5 lo step up parte da un tasso di interesse fisso del 4,5%. Poi questo tasso di interesse aumenta ogni 12 mesi. Al secondo anno, sale al 4,5% e al terzo anno al 5%. Anche nel quarto e nel quinto anno i tassi salgono. Nel quarto l’interesse riconosciuto al cliente è del 5,5% e nel quinto anno si arriva ad ottenere un tasso di interesse del 6%. Ipotizzando un investimento di 10.000 euro, alla fine dei 5 anni gli interessi netti saranno di 1.850 euro, pari al 18,5% totale

Eccezionale conto di deposito ma con qualche limite

Purtroppo non esiste rosa senza spine e questo conto deposito non fa eccezione. Prima di tutto per aderire all’offerta, devi versare il capitale entro il 4 ottobre, tramite bonifico bancario. Oltre quella data non sarà più possibile sottoscrivere questo conto, quindi chi fosse interessato deve affrettarsi. Il deposito avrà una durata di 5 anni, con una data di emissione fissata al 6 ottobre.

Gli interessi ti saranno pagati annualmente, sempre il 6 ottobre, direttamente sul tuo conto corrente. Ma non c’è garanzia del pagamento di tutte le cedole. Infatti la banca si è tenuta l’opzione di rimborso anticipato. Significa che alla fine di ogni anno Smart Bank può decidere di pagare l’interesse e di rimborsare il capitale, di fatto chiudendo l’operazione. In caso di investimento il tuo capitale è protetto al 100% dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) fino a 100.000 euro.

Cinque anni sono lunghi, specialmente in finanza e magari qualcuno potrebbe preferire investimenti con un orizzonte più breve. Se vuoi investire a 12 mesi il mercato offre più di uno prodotto finanziario per massimizzare i tuoi guadagni in un anno.