Bastano pochi euro per mangiare una gustosa pizza alla polenta. 250 calorie e un piatto tradizionale

Non è necessario spendere tanti soldi per assaggiare piatti della tradizione culinaria italiana. Alcuni ci fanno addirittura risparmiare e rientrano nel nostro piano dietetico. Eccone uno eccezionale.

È un piatto che una volta si poteva mangiare spesso, assurdamente dimenticato, costa poco farlo ed è pure dietetico. Certo, possiamo preparare tante varianti e far salire il numero di calorie. È una nostra scelta, la preparazione base però è leggera e nutriente.

La pizza alla polenta si prepara con 300 grammi di ricotta, 300 grami di farina di polenta, 150 grammi di zucchero, 1 cucchiaino di cannella in polvere, una manciata di pinoli e una di uva sultanina. La preparazione è semplice, ci farà risparmiare tempo senza difficoltà. Facciamo sciogliere la ricotta in una terrina e aggiungiamo lo zucchero. Aggiungiamo pian piano la farina di polenta e correggiamo con acqua tiepida quando il composto si indurisce. Il composto non deve essere né cremoso né denso. Utilizziamo un po’ di cannella e l’uva sultanina quindi mettiamo il composto in una teglia che possiamo inumidire con olio o burro. Aggiungiamo anche i pinoli. La cottura a 180 gradi per 45 minuto è un’indicazione di base, la cottura giusta produrrà una crosta dorata.

Bruciare in fretta ma senza rinunciare al gusto

Pochi ingredienti di qualità per una preparazione base. Bastano pochi euro per mangiare una gustosa pizza con poche calorie. Una slice di questa pizza conterrebbe 250 calorie, con 44 grammi di carboidrati, 1 grammo di grassi e 4 grammi di proteine. È veramente utile alla nostra dieta, facile da preparare e gli ingredienti costano poco. Potremmo spendere 1,60€ per la ricotta, 4€ per la farina di polenta, 2€ per una bustina di pinoli. 1 chilogrammo di uva sultanina costa 4€, quindi una bustina è molto economica.

Ricordiamo per gli amanti dei calcoli calorici e dello sport che 250 calorie possono essere bruciate in fretta con una passeggiata di 38 minuti in bicicletta, 25 minuti di corsetta leggera oppure 1 ora e mezza di pulizie in casa. Partiamo dalla cucina rimettendo in ordine e lavando piatti e teglie e saremo già a un buon punto.

Bastano pochi euro per mangiare una gustosa pizza anche con le varianti

Le 250 calorie riguardano la preparazione base, ma essendo un piatto della tradizione le varianti non mancano. L’apporto calorico sale, non tutti hanno le stesse esigenze e si può scegliere. La pizza alla polenta alla verdura, per esempio, è un piatto unico versatile e completo. Possiamo utilizzare zucca, funghi champignon, cavoletti di Bruxelles e scalogno per decorare la pizza prima di infornarla. Potremmo preparare una crema di cavolo nero e pomodori secchi sott’olio per arricchire il gusto. 2 ingredienti e un mixer ci permetteranno di ottenere una buonissima crema a cui potremmo aggiungere il peperoncino.

Se ci piace il gusto della pizza alla boscaiola potremmo pensare a un condimento a base di funghi e pancetta o bacon oppure di salsiccia fresca. In questo caso evitiamo di utilizzare la ricotta per l’impasto. Procediamo solo con la farina di polenta e aggiungiamo fontina o mozzarella nel condimento. La tradizione italiana non finisce mai di stupire.